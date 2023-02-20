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Интерфакс-АВН

Визуальных повреждений на корабле "Прогресс МС-21" не обнаружено - "Роскосмос"

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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21"
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21".
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Специалисты "Роскосмоса" не обнаружили визуальных повреждений корабля "Прогресс МС-21" после проведения съемки его внешней обшивки, заявили в "Роскосмосе" в субботу.

"После отстыковки от российского малого исследовательского модуля "Поиск" Международной космической станции была проведена съемка внешней поверхности грузового корабля "Прогресс МС-21". Визуальных повреждений не обнаружено", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

"Прогресс МС-21" отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС ранее в субботу в 05:26 мск.

После отхода "Прогресса МС-21" от станции космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в телеоператорном режиме с борта МКС развернули корабль для фотографирования и видеосъемки предполагаемого места утечки на внешней обшивке грузовика. После осмотра корабль вернули в режим автопилота.

Данная операция проходила под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

13 февраля глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что причиной разгерметизации "Прогресса" могли стать метеорит или космический мусор.

14 февраля специалисты NASA провели осмотр предполагаемого места повреждения корабля "Прогресс МС-21" с помощью камер руки-манипулятора.

Ранее американский манипулятор также проводил осмотр корабля "Союз МС-22", разгерметизация которого произошла в декабре 2022 года. 13 февраля "Роскосмос" опубликовал снимок места утечки, указав, что причиной появления отверстия стало "внешнее повреждение".

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
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Союз ПКК
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