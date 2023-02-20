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ТАСС

В Финляндии заявили, что не раскрывают данные о поставках оружия Украине из-за РФ

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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: EPA-EFE/Anders Wiklund

Президент Финляндии Саули Ниинистё при этом подчеркнул, что Хельсинки продолжает оказывать военную помощь Киеву

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки не намерен раскрывать информацию о своей военной помощи Киеву, поскольку тогда Россия может узнать, какое оружие у его страны есть, а какого больше нет.

"Мы не хотим, чтобы наш сосед прочитал о том, что у нас имеется, а чем больше мы не располагаем", - утверждал он в пятницу в интервью немецкому телеканалу ARD на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ниинистё при этом подчеркнул, что Хельсинки продолжает оказывать военную помощь Киеву.

Затронув тему возможности поставок Украине немецких танков Leopard, президент отметил, что Финляндия - это единственная не входящая в НАТО страна, у которой есть Leopard и что у нее "очень длинная граница" с Россией. "Это означает, что наш вклад в том, что касается числа [танков, которые могут быть переданы Украине], не может быть очень большим", - констатировал Ниинистё.

На этой неделе глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки еще не принял окончательного решения по поводу поставок танков Leopard на Украину. Правительство ФРГ ранее сообщило о решении отправить Украине 14 танков Leopard 2А6. Кроме того, Берлин разрешил другим странам реэкспорт. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 

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