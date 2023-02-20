Иосиф Акопян назначен научным руководителем концерна ВКО "Алмаз - Антей"

Он занимается вопросами защиты особо охраняемых объектов от массированных атак средствами воздушного нападения

Москва. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Научным руководителем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" назначен Иосиф Акопян - российский и советский ученый в области ракетостроения, сообщила пресс-служба холдинга в пятницу.

"До назначения на должность научного руководителя концерна Иосиф Григорьевич Акопян больше двух десятилетий работал генеральным директором - генеральным конструктором Московского научно-исследовательского института "Агат" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей")", - сказано в сообщении.

В 2016 году Акопян был назначен научным руководителем института.

Публикации работ Акопяна последних лет "посвящены вопросам защиты особо охраняемых объектов от массированных атак средствами воздушного нападения и проблемам отражения радиолокационного сигнала от земной поверхности", говорится в пресс-релизе.