Присутствие США в Эстонии имеет ключевое значение для обеспечения безопасности республики и НАТО - премьер Каллас

Таллин. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Американское присутствие в Эстонии является подтверждением важности отношений трансатлантического альянса и позволяет сделать оборону НАТО на восточном фланге еще более эффективной, заявила премьер-министр республики Кая Каллас.

"Я поблагодарила министра обороны Остина за его и США работу по поддержке Украины и укреплению НАТО. Наше двустороннее оборонное сотрудничество и присутствие здесь США имеют ключевое значение для обеспечения безопасности Эстонии и Североатлантического союза", - сказала Каллас после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, ее слова приводит пресс-служба правительства Эстонии.

По ее словам, "вклад США в безопасность Эстонии и Европы непоколебим". "Усиленное присутствие сил США в Эстонии и нашем регионе является подтверждением важности отношений трансатлантического альянса и позволит нам сделать оборону и оборону НАТО на восточном фланге еще более эффективной", - подчеркнула она.

Премьер-министр также призвала увеличить производственные мощности оборонной промышленности, чтобы дать Украине боеприпасы.

"Я представила министру Остину идею, обсуждавшуюся с главами государств и правительств Европейского Союза на прошлой неделе, о совместной организации оборонных закупок в поддержку Украины, и я надеюсь, что мы скоро сможем продвинуть ее в ЕС", - добавила Каллас.