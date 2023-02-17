Войти
Интерфакс-АВН

Присутствие США в Эстонии имеет ключевое значение для обеспечения безопасности республики и НАТО - премьер Каллас

360
0
0
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

Таллин. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Американское присутствие в Эстонии является подтверждением важности отношений трансатлантического альянса и позволяет сделать оборону НАТО на восточном фланге еще более эффективной, заявила премьер-министр республики Кая Каллас.

"Я поблагодарила министра обороны Остина за его и США работу по поддержке Украины и укреплению НАТО. Наше двустороннее оборонное сотрудничество и присутствие здесь США имеют ключевое значение для обеспечения безопасности Эстонии и Североатлантического союза", - сказала Каллас после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, ее слова приводит пресс-служба правительства Эстонии.

По ее словам, "вклад США в безопасность Эстонии и Европы непоколебим". "Усиленное присутствие сил США в Эстонии и нашем регионе является подтверждением важности отношений трансатлантического альянса и позволит нам сделать оборону и оборону НАТО на восточном фланге еще более эффективной", - подчеркнула она.

Премьер-министр также призвала увеличить производственные мощности оборонной промышленности, чтобы дать Украине боеприпасы.

"Я представила министру Остину идею, обсуждавшуюся с главами государств и правительств Европейского Союза на прошлой неделе, о совместной организации оборонных закупок в поддержку Украины, и я надеюсь, что мы скоро сможем продвинуть ее в ЕС", - добавила Каллас.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
13.10.2022
Американское издание: страны Прибалтики давно предупреждали о «российской опасности»
13.10.2022
Франция увеличит свой контингент войск в Восточной Европе
27.12.2021
На гребне войны: накроет ли Украину очередной волной расширения НАТО
13.08.2021
The Washington Examiner (США): российские военные учения заглядываются на Польшу
15.04.2021
Факти (Болгария): Россия хочет начать масштабную военную операцию по уничтожению Украины
02.09.2019
Турция остается верным союзником НАТО, несмотря на закупки у РФ С-400 - глава турецкого МИД
16.04.2015
По шаблону конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 14:27
  • 44874
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.02 13:27
  • 1
В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников
  • 17.02 09:53
  • 4
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 17.02 04:00
  • 2
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
  • 17.02 03:59
  • 1
"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?