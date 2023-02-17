Минску не нужно стратегическое ядерное оружие - Лукашенко

Минск. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Стратегическое ядерное оружие Белоруссии не нужно, она не собирается наносить удар по Америке, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в интервью иностранным и белорусским СМИ.

Отвечая на один из вопросов, глава государства отметил, что ядерное оружие делится на тактическое и стратегическое. "Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Он напомнил, что, когда стал президентом, из Белоруссии было выведено ядерное оружие, как на том настаивали американцы.

"У нас были самые современные (ракетные комплексы) "Тополь-М". Самое современное оружие стояло здесь. Мы его вывели взамен на гарантии американцев, европейцев и россиян, что они никогда не будут посягать на наши суверенитет и независимость, никогда не применят к нам экономических санкций", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что данное соглашение было нарушено западными странами. "Они на это наплевали, растоптали, применяют против нас санкции. Душат, где только возможно, в нарушение того договора. Если бы у нас было это ядерное оружие, они бы с нами так не разговаривали. Значит, все понимают только силу", - сказал глава государства.