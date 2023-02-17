Кувейт намерен приобрести в США медицинскую информационную систему – DSCA

ЦАМТО, 16 февраля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Кувейту в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по планированию, интеграции, внедрению и обслуживанию медицинской информационной системы для военно-медицинского командования ВС Кувейта (KMMC).

Полная стоимость заказа может составить 250 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 14 февраля.

Правительство Кувейта обратилось к США с запросом о возможности приобретения услуг планирования, интеграции, внедрения и обслуживания медицинской информационной системы для военно-медицинского командования, включая программные и аппаратные средства информационной системы в области здравоохранения, IT-инфраструктуру, внедрение практики управления жизненным циклом, обучение, техническое обслуживание, предоставление гарантийных услуг, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенных услуг улучшит возможности Кувейта в сфере медицинского обеспечения военнослужащих в рамках инфраструктуры военно-медицинского командования ВС Кувейта. Кувейт будет использовать расширенные возможности для улучшения управления медицинским обслуживанием. При этом ВС Кувейта не испытают затруднений при принятии систем на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Cerner Corporation.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.