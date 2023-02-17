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Интерфакс-АВН

России понадобится пять лет для перехода на отечественные комплектующие для спутников - "Роскосмос"

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Макет навигационного спутника "Глонасс-К"
Макет навигационного спутника "Глонасс-К".
Источник изображения: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - До пяти лет понадобится России чтобы полностью заменить иностранную бортовую аппаратуру на отечественных спутниках, сообщил советник генерального директора "Роскосмоса" Николай Севостьянов.

"Полностью перейти на отечественные бортовые системы, приборы - это до пяти лет", - сказал Севостьянов на федеральной конференции Satellite Russia 2023 в четверг.

"Надо года два, чтобы выйти на полностью отечественную линейку. Чтобы создать этот прибор надо года два, документация плюс экспериментальная отработка, потом использование в спутнике, то есть еще три года", - сказал он.

По его словам, основными вопросами являются инвестиции в соответствующие разработки и организационные моменты.

24 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что из-за санкций западных стран, предусматривающих запрет на поставку в РФ микроэлектроники, Россия договорилась с Китаем о закупке комплектующих для ракетно-космической техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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