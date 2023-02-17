"Рособоронэкспорт" заявил о возможности совместного создания истребителей и систем ПВО со странами Ближнего Востока

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" готов предложить странам Ближнего Востока проекты по совместному созданию вооружения и техники, сообщил глава компании Александр Михеев.

"Сегодня мы активно прорабатываем предложения по наиболее актуальным для ближневосточных государств формам партнерства, в первую очередь связанных с трансфером технологий, совместными разработками и применением офсетных программ", - сказал Михеев, чьи слова привела в четверг пресс-служба компании.

"Рособоронэкспорт" рассматривает варианты совместного создания современной высокотехнологичной продукции, в том числе истребителя пятого поколения на основе легкого тактического самолета Checkmate, дальнейшей работы по разработке и производству средств ПВО, техники для военно-морского флота, вооружения для сухопутных войск", - сказал Михеев.

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что компания организует экспозицию оборонных предприятий страны в российском павильоне на оборонной выставке IDEX 2023, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 20 по 24 февраля.

В пресс-службе отметили, что на выставке покажут танк Т-90МС и легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, боевую машину поддержки танков БМПТ, боевую машину пехоты БМП-3, в том числе в варианте оснащения новым дистанционно-управляемым боевым модулем, бронетранспортер БТ-3Ф, а также комплексы динамической защиты.

"Среди экспонатов будут представлены оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э", РСЗО 9К515 ("Торнадо-С"), противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С" и "Корнет-ЭМ", - сообщила компания.