Специалист рассказал, что ЗРК "Тор-М2КМ" вызвал большой интерес на Aero India 2023

Представитель делегации концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" на индийском авиашоу отметил, что если цель обнаружена "Тором", то вероятность ее поражения практически стопроцентная

БАНГАЛОР /Индия/, 16 февраля. /ТАСС/. Новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2КМ" в модульном исполнении, а также используемые им ракеты 9М331Д вызывают большой интерес на международной выставке Aero India 2023, сообщил ТАСС представитель делегации концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" на индийском авиашоу.

"Одна из наших последних разработок и новейшее изделие - это модульный вариант "Тора". Боевая машина из его состава выполнена в виде автономного боевого модуля, которой может размещаться на любом шасси, платформе, прицепе соответствующей грузоподъемности и применяться в стационарном виде", - сказал он, подчеркнув, что в зенитном ракетном комплексе применяется как новая ракета 9М331Д с увеличенной дальностью поражения целей, так и ракета 9М331, хорошо себя зарекомендовавшая начиная с комплекса "Тор-М1".

"Если цель обнаружена и взята на сопровождение "Тором", то вероятность того, что она будет поражена, практически стопроцентная благодаря точности нашей станции наведения", - сообщил собеседник.

В 2016 году были проведены успешные испытания по применению ЗРК "Тор-М2КМ" на надводных кораблях. Модуль был закреплен на вертолетной площадке головного фрегата проекта 11356Р "Адмирал Григорович" и произвел пуски по имитаторам ракет. В 2022 году стало известно о вооружении этими комплексами патрульных кораблей проекта 22160, стоящих на вооружении Черноморского флота РФ.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.