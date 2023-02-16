Глава Рособоронэкспорта: Россия готова сотрудничать с Индией по истребителю 5-го поколения - Интервью ТАСС

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В Бангалоре на авиабазе Елаханка в самом разгаре 14-я международная авиакосмическая выставка Aero India 2023. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") в этом году представило на ней свыше 200 образцов продукции военного назначения, в том числе новейшие истребители пятого поколения Су-57 и Checkmate, а также ключевые разработки в сфере беспилотной авиации и систем ПВО. О перспективах продвижения российской военной продукции на национальном рынке вооружения, о том, какие еще совместные проекты готова предложить Россия своему давнему стратегическому партнеру, а также о потенциале возможного сотрудничества по сложным и высокотехнологичным направлениям рассказал в интервью ТАСС на полях авиашоу Aero India генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

— Сейчас очень актуальна тема беспилотников. Какие новинки "Рособоронэкспорт" представил на выставке Aero India в Бангалоре?

— Россия уделяет большое внимание созданию беспилотных систем, а также их продвижению на мировом рынке. Взаимодействие с иностранными партнерами помогает отечественным предприятиям лучше понимать их потребности и развивать это перспективное направление. На Aero India 2023 "Рособоронэкспорт" представил многофункциональный комплекс с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Орлан-10Е", комплекс с БЛА "Орлан-30", разведывательно-ударный комплекс с БЛА большой продолжительности полета "Орион-Э". Это современная и качественная техника, которая может заинтересовать военных и гражданских заказчиков.

— Есть ли со стороны Индии интерес к российским системам и комплексам подавления БЛА, разработанным российскими предприятиями?

— Вместе с совершенствованием военных БЛА и повышением их роли на поле боя идет развитие систем противодействия им. Такие средства нужны не только в военное время, ведь даже небольшие гражданские дроны могут нести серьезную опасность для таких объектов, как, например, аэропорты, а потому небо над ними должно быть защищено.

На Aero India "Рособоронэкспорт" представит одни из ключевых российских разработок в этой сфере: радиолокационный комплекс обнаружения и противодействия БЛА (РЛК-МЦЕ), комплекс технических средств РБ-504А-Э, комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям "Изделие РБ-504П-Э", комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА "Репеллент".

— В целом как "Рособоронэкспорт" оценивает современный уровень военно-технического сотрудничества с Индией и его перспективы? Будет ли идти углубление сотрудничества по линии авиации, сухопутных систем или ВМФ?

— Россия и Индия на протяжении десятков лет поддерживают и наращивают взаимовыгодное стратегическое партнерство. С каждым годом сотрудничество между нашими странами крепнет. Нам очень важно иметь такого сильного и надежного партнера. "Рособоронэкспорт" готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям.

— В каких российских самолетах и вертолетах заинтересована Индия сегодня? Есть ли планы по покупке Су-57 или модернизированных Ка-52М и Ми-28НМ?

— Индийская сторона с большим вниманием относится к достижениям российских самолето- и вертолетостроителей. Мы представляем эти образцы здесь, предлагаем нашим индийским партнерам. Конкретных переговоров пока не ведется.

— Ранее сообщалось, что Россия и Индия ведут консультации по вопросу модернизации военно-транспортных самолетов Ил-76, стоящих на вооружении индийских военно-воздушных сил. Какое-то решение уже принято, будет ли проводиться модернизация? Если еще нет, планируется ли тема к обсуждению на выставке?

— Ил-76 — надежная и эффективная машина, которая используется по всему миру, в том числе в Индии. Мы ведем консультации с частными индийскими предприятиями по вопросам модернизации этих самолетов. Уверен, в ходе выставки этот вопрос также будет обсуждаться с индийскими партнерами.

— Проявляет ли Индия интерес к модернизированным военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А, которые сейчас поставляются в ВКС РФ?

— Ил-76МД-90А — развитие транспортника Ил-76, фактически новый самолет. Машина получила новый двигатель, улучшенное крыло, "стеклянную кабину" и многое другое, что позволило значительно улучшить ее характеристики. Индия проявила интерес к этому самолету, мы ведем консультации по вопросам возможного сотрудничества.

— Есть ли уже решение по проекту модернизации многоцелевых истребителей Су-30МКИ, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил Индии? Поставляет ли уже Россия новое оборудование для модернизации машин? Будет ли Индия производить новые Су-30МКИ, готова ли Россия поставить техкомплекты?

— Решения по этому вопросу в настоящий момент нет, но проект находится в стадии обсуждения. Мы готовы предложить Индии современный модернизационный пакет. Учитывая многолетний опыт совместной работы и уникальную для мирового рынка степень кооперации между промышленностью наших стран, индийские предприятия могут выразить желание участвовать в модернизации собираемых на мощностях HAL истребителя Су-30МКИ.

— Завершилась ли программа модернизации индийских истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG, в рамках которой должны были быть модернизированы порядка 60 машин?

— Окончательных договоренностей по данному вопросу стороны пока не достигли.

— У России с Индией много совместных проектов, в частности с корпорацией HAL велось лицензионное производство самолетов Су-30МКИ. Обсуждается ли возможность наладить производство каких-либо других самолетов, вертолетов или беспилотников? Так, заявлялось, что в ноябре 2021 года Индия приостановила участие в программе создания истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на основе российского Су-57. Проект заморозили до момента окончательного вхождения боевой машины в состав ВКС. Машина в строю ВС РФ, возобновятся ли переговоры?

— Опыт совместной с Индией работы по самолету Су-30МКИ показал, что наши страны могут сотрудничать по таким сложнейшим и высокотехнологичным проектам, как создание производства истребителя четвертого поколения. Эта машина стала основной в индийских ВВС и хорошо зарекомендовала себя в войсках.

Россия готова продолжать сотрудничество в этой сфере, в том числе по истребителю пятого поколения, производить новые самолеты после подписания контракта на мощностях корпорации HAL. Это зависит от решений индийской стороны.

— Сохраняются ли планы по производству вертолетов Ка-226Т на территории Индии?

— Да, такие планы сохраняются. Созданное при участии "Рособоронэкспорта" совместное предприятие Indo-Russian Helicopters Limited направило свои предложения по организации производства многоцелевых вертолетов Ка-226Т и имущества к ним на территории Индии в авиастроительную компанию HAL и Министерство обороны Индии.

— Известно, что Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов радиолокационного дозора морского базирования Ка-31 из-за неопределенности в поставках вооружений на фоне спецоперации России на Украине. Как сейчас обстоят дела с этим вопросом?

— "Рособоронэкспорт" продолжает работать по продвижению вертолетов типа Ка-31 в Индию. Стороны продолжают консультации по этому вопросу. Этот вертолет предназначен для контроля воздушной и надводной обстановки, мониторинга экономических зон и акваторий. Он не имеет аналогов на мировом рынке, а потому вызывает интерес у наших индийских партнеров.

— Российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited уже начало производство автоматов АК-203 для Вооруженных сил Индии. Какие еще совместные проекты планирует реализовать Россия с Индией? И насколько страны Ближнего Востока и Индия заинтересованы в покупке стрелкового вооружения?

— У России и Индии большой опыт совместной работы по разработке и производству продукции военного назначения, в том числе на территории Индии. Наша работа в республике — яркий пример всеобъемлющего индустриального партнерства, в рамках которого освоены совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран. Отдельная страница этого сотрудничества — производство на территории Индии стрелкового оружия российской разработки. Наша страна имеет огромный опыт по созданию такой продукции, она доказала свою эффективность и надежность за годы эксплуатации. Поэтому мы считаем, что она может заинтересовать и другие зарубежные государства.