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Военное обозрение

Американский генерал рассказал о работе в США над крупным БПЛА E-7 Wedgetail на основе Boeing 737 AEW&C

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Источник изображения: topwar.ru

Командование ВВС США пытается разузнать сведения о дистанционном управлении крупного дрона, пролетевшего рядом с истребителем. Об этом заявил начальник штаба американских ВВС Чарльз Браун.

В ходе своего выступления в Брукингском институте, американский военный рассказал о разработке БПЛА, который мог бы унаследовать свой концепт от Boeing KC-46, либо Boeing 737 AEW&C, получивший обозначение E-7 Wedgetail.

Как уточнил генерал, в планы Военно-воздушных сил США входит создание целого флота боевых ЛА, сопровождающих истребитель-перехватчик нового поколения, возможно, и многофункциональный F-35. Его задачи заключились бы в поражении целей, осуществлении разведывательной деятельности, внедрении систем воздушного наблюдения, а также проведении разведопераций или боевого использования средств РЭБ для перехвата сигналов потенциального противника.

Вот что генерал сказал по этому поводу:

Сейчас мы проводим анализ, чтобы выяснить каким образом этот БПЛА будет взаимодействовать с экипажем воздушного судна. Возможно ли осуществить это прямо из кабины пилота или же сделать его полностью автоматическим, остаётся вопросом, над которым мы и работаем сейчас

Примечательно, что схожей позиции придерживаются и специалисты технического Института Митчелла, представившие научную разработку дрона осенью прошлого года. Они призвали ВВС акцентировать своё внимание на усовершенствовании методов взаимодействия человека с беспилотными авиационными системами в условном воздушном бою.

Также разрабатываются и предложения по созданию учреждений, которые бы отвечали не только за управление и поддержку таких дронов, но и занялись бы подготовкой и обучением авиатехников в этом направлении.

Одно из его основных преимуществ будет заключаться в меньших затратах на его производство, по сравнению с традиционными боевыми машинами, равно как и отсутствие необходимости в лётном экипаже, заключил Браун.

Как отметил министр ВВС Фрэнк Кендалл, подобное боевое состязание с применением беспилотников, как ожидается, планируют провести уже в 2024-м году.

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Страны
США
Продукция
Boeing-737
F-35
КС-46
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
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