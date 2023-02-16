Войти
ТАСС

В Литве заявили о готовности по просьбе Украины рассмотреть вопрос ремонта ЗРК NASAMS

541
0
0
ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS.
Источник изображения: Soldatnytt/flickr.com

В республике ранее сообщали, что не смогут отдать Киеву свои комплексы, потому что страна должна быть обеспечена оружием

ВИЛЬНЮС, 14 февраля. /ТАСС/. Литва готова рассмотреть вопрос ремонта зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, если Украина попросит. Об этом во вторник в Брюсселе после заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине и встречи министров обороны стран НАТО заявил журналистам глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас.

"Если Украина попросит, мы этот вопрос обсудим", - приводит его слова агентство BNS. От более подробных комментариев министр отказался. "Пускаться в детали не стану", - сказал он.

Осенью в Литве обсуждалась возможность передачи Украине ЗРК NASAMS, которые состоят на вооружении армии балтийской республики. Однако военное командование отметило, что Литва не может отдать Украине свои комплексы, потому что страна должна быть обеспечена оружием, иначе она не сможет выполнять поставленные задачи, в том числе в рамках НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Украина
Продукция
NASAMS
Проекты
NATO
Похожие новости
03.02.2023
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
14.10.2022
Байден пообещал Украине системы ПВО. Но об этом нюансе он умолчал
18.07.2022
«Поставки Украине американского комплекса Patriot реальны»
05.07.2022
Латвия и Эстония намерены совместно закупить системы ПВО для «защиты от России»
01.07.2022
Норвежские передвижники
28.06.2022
"МиГ-31 такая ракета не догонит, а Ту-95 ударит издалека"
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 21:18
  • 44821
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 16.02 01:23
  • 2
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.02 18:05
  • 2
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 15.02 17:57
  • 1
Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"
  • 15.02 17:54
  • 1
В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам