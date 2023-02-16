В Литве заявили о готовности по просьбе Украины рассмотреть вопрос ремонта ЗРК NASAMS

В республике ранее сообщали, что не смогут отдать Киеву свои комплексы, потому что страна должна быть обеспечена оружием

ВИЛЬНЮС, 14 февраля. /ТАСС/. Литва готова рассмотреть вопрос ремонта зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, если Украина попросит. Об этом во вторник в Брюсселе после заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине и встречи министров обороны стран НАТО заявил журналистам глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас.

"Если Украина попросит, мы этот вопрос обсудим", - приводит его слова агентство BNS. От более подробных комментариев министр отказался. "Пускаться в детали не стану", - сказал он.

Осенью в Литве обсуждалась возможность передачи Украине ЗРК NASAMS, которые состоят на вооружении армии балтийской республики. Однако военное командование отметило, что Литва не может отдать Украине свои комплексы, потому что страна должна быть обеспечена оружием, иначе она не сможет выполнять поставленные задачи, в том числе в рамках НАТО.