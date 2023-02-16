Грузовой корабль "Прогресс МС-21" осмотрели с помощью американского манипулятора - "Роскосмос"

Все данные будут переданы российским специалистам

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Повреждённый грузовой корабль "Прогресс МС-21" осмотрен с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента Международной космической станции (МКС) , сообщили в "Роскосмосе".

"Осмотр грузового корабля "Прогресс МС-21" с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента МКС завершен", - сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

По ее данным, фото и видеоизображения передадут российским специалистам для выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, на "Прогрессе МС-21" произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования корабля.

Крикалев заявил, что уже начала работать комиссия, которая будет проводить анализ всех возможных вариантов причин этой утечки. "Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на других кораблях", - сказал исполнительный директор.

По его словам, "Роскосмос" проведет анализ материалов и технологий, используемых при сборке космических кораблей, после разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС.

В "Роскосмосе" также сообщили, что температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Там отметили, что данная ситуация не повлияет на дальнейшую программу пилотируемых полетов.

Как сообщали в NASA, американские специалисты совместно с "Роскосмосом" изучают причины утечки хладагента из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21".

13 февраля "Роскосмос" опубликовал снимок, сделанный американским манипулятором Canadarm-2, который также осматривал повреждённый в декабре 2022 года корабль "Союз МС-22", где показано место утечки из внешней системы терморегулирования корабля.

Глава госкорпорации Юрий Борисов сообщал, что метеорит или космический мусор могли стать причиной разгерметизации "Прогресса" и "Союза" на МКС.