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Военное обозрение

Китайская пресса: Все попытки Великобритании совместно со своими военными союзниками подорвать безопасность в зоне АТР – тщетны

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Источник изображения: topwar.ru

Комитет обороны палаты общин Великобритании недавно провёл совещание по поводу вопроса расширения тройственного оборонного альянса, образованного между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), с возможным включением в него Индии и Японии, передаёт новостной портал China Military. Несмотря на то, план этот находится ещё в процессе разработки, все попытки Великобритании совместно со своими союзниками по подрыву безопасности в зоне АТР – тщетны.

В то же время, как сообщает источник, данная инициатива уже успела получить широкий международный резонанс.

Примечателен и тот факт, что общая цель вышеупомянутых стран заключалась в учреждении данного альянса исключительно ради поддержания стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако, как отмечают авторы публикации, он больше напоминает создание военно-политического блока в этой зоне по подобию НАТО.

В материале также не обошли вниманием и выход Британии из ЕС, в результате чего она оказалась не только угнетена с экономической точки зрения, но и в каком-то смысле изолирована политически от остальных западных стран, что и побудило её на дальнейшее сближение и усиление своего военного сотрудничества со своим давним союзником – Соединёнными Штатами. Вопрос же вероятного расширения AUKUS позволит Лондону не только продемонстрировать свою приверженность стратегическому партнёрству с Вашингтоном, но и вновь улучшить своё положение на международной арене.

Важно упомянуть и о двустороннем соглашении о взаимном доступе, заключённом в прошлом месяце между Великобританией и Японией, направленном на укрепление оборонных связей между государствами. Более того, оно позволяет сторонам в случае необходимости развёртывать свои войска на территориях своих стран.

В этом контексте необходимо отметить и тесное военное сотрудничество Соединённого Королевства со Штатами, нацеленное на сдерживание развития КНР. Англо-китайские отношения ухудшились после того, как Риши Сунак возглавил британское правительство. Именно с этих пор усилилось давление на китайские компании, началось грубое вмешательство во внутренние дела Китая, что является серьёзным нарушением всех норм международного права.

В заключении, подчёркивается в издании, Запад, похоже, так и не осознаёт того, что именно он несёт всю ответственность за украинский кризис, как это было и во времена холодной войны, что привело к распаду СССР. Страны Азии уже давно научены горьким опытом, пройдя сквозь череду различных конфликтов и войн прошлого, а потому, все его усилия по превращению АТР в зону своих геополитических игр напрасны.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Индия
Китай
Россия
США
Япония
Проекты
NATO
Евросоюз
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