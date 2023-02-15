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Интерфакс-АВН

Создан новый программный стек для защиты российских и белорусских ИТ-инфраструктур от киберугроз - ГК "Астра"

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Группа компаний "Астра"
Группа компаний "Астра".
Источник изображения: ural-sks.ru

Москва.14 февраля. ИНТЕРФАКС - Группа компаний (ГК) "Астра" и компания "Интеллектуальная безопасность" объявили об успешном завершении комплексного тестирования совместимости операционной системы Astra Linux и платформы автоматизации процессов обеспечения кибербезопасности Security Vision, сообщает пресс-служба ГК.

"По итогам проведенных работ эксперты подтвердили, что в связке с российской операционной системой, в том числе с актуальным обновлением 1.7, программное обеспечение "Security Vision: Центр интеллектуального мониторинга и управления информационной безопасностью" версии 5 работает корректно, и пользователям полностью доступен его функционал", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

По информации пресс-службы, совместное решение можно применять на значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в автоматизированных ГИС (геоинформационных систем) и системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищённости, в ИСПДн (информационных системах персональных данных) 1 уровня защищённости и в информационных системах общего пользования II класса.

Сообщается, что оба продукта имеют сертификаты не только российских регуляторов, но и оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь.

"Сертификация Security Vision в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra Linux подтверждает, что российские и белорусские организации, стремящиеся обеспечить максимальный уровень защиты своих ИТ-инфраструктур, могут без ограничений использовать данное программное обеспечение в среде операционной системы Astra Linux", - сказал руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК "Астра" Дмитрий Тараканов, которого цитирует пресс-служба.

Директор по продуктам Security Vision Анна Олейникова в свою очередь отметила, что совместимость Security Vision c операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition гарантирует непрерывную работу, защищённость и управляемость вне зависимости от ситуации в мире. "Благодаря этой интеграции заказчики получают возможность выстраивать защищённые контуры специального назначения для реализации мер безопасности особо важных сетевых сегментов и данных", - сказала Олейникова, слова которой приведены в пресс-релизе.

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