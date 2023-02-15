Греция станет второй страной после Венгрии, закупившей новейшие немецкие БМП KF41 Lynx

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Греция станет второй после Венгрии страной, заказавшей новейшие немецкие боевые машины пехоты KF41 Lynx. Как утверждает ресурс defencereview.gr, греческое правительство утвердило план закупки бронетехники производства немецкого концерна Rheinmetall.

По имеющимся данным, Афины намерены приобрести 205 новых БМП KF41 Lynx в рамках программы по замене вооружения советского образца. Кроме того, греки получат от Германии 200 прошедших ремонт БМП Marder 1A3 из наличия Бундесвера. Они будут поступать двумя партиями по сто штук. Также Греция запускает программу модернизации стоящих на вооружении греческой армии танков Leopard 2A4 до уровня Leopard 2A7 HEL.

Все это входит в межправительственное соглашение стоимостью примерно 3,5 млрд. евро, подписанное Грецией и Германией. Немцы дадут грекам льготный кредит, в рамках которого будут созданы новые сборочные и модернизационные линии в Салониках, где будут вестись сборка БМП Lynx и модернизация танков Leopard 2A4.

Решение о закупке немецких БМП KF41 Lynx греки приняли не на пустом месте, в прошлом году греческие военные провели испытания данной бронетехники на своих полигонах. По-видимому, характеристики БМП их полностью устраивают. Вообще же Греция больше тяготеет к немецкой технике.

БМП KF41 Lynx впервые была представлена 12 июня 2018 года. По сути является увеличенной копией БМП Lynx 31. Экипаж 3 человека, десант 9 человек. Защита - 5 уровень стандарта STANAG 4569 (25-мм подкалиберный снаряд при стрельбе с 500 метров и мина до 10 кг в тротиловом эквиваленте под днищем). Масса пустой машины составляет 41 тонну. Вооружение - автоматическая пушка калибром до 35 мм, спаренный пулемет Rheinmetall RMG 7.62, пусковая установка с двумя ракетами Spike-LR.