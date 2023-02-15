Войти
Военное обозрение

Греция станет второй страной после Венгрии, закупившей новейшие немецкие БМП KF41 Lynx

366
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Греция станет второй после Венгрии страной, заказавшей новейшие немецкие боевые машины пехоты KF41 Lynx. Как утверждает ресурс defencereview.gr, греческое правительство утвердило план закупки бронетехники производства немецкого концерна Rheinmetall.

По имеющимся данным, Афины намерены приобрести 205 новых БМП KF41 Lynx в рамках программы по замене вооружения советского образца. Кроме того, греки получат от Германии 200 прошедших ремонт БМП Marder 1A3 из наличия Бундесвера. Они будут поступать двумя партиями по сто штук. Также Греция запускает программу модернизации стоящих на вооружении греческой армии танков Leopard 2A4 до уровня Leopard 2A7 HEL.

Все это входит в межправительственное соглашение стоимостью примерно 3,5 млрд. евро, подписанное Грецией и Германией. Немцы дадут грекам льготный кредит, в рамках которого будут созданы новые сборочные и модернизационные линии в Салониках, где будут вестись сборка БМП Lynx и модернизация танков Leopard 2A4.

Решение о закупке немецких БМП KF41 Lynx греки приняли не на пустом месте, в прошлом году греческие военные провели испытания данной бронетехники на своих полигонах. По-видимому, характеристики БМП их полностью устраивают. Вообще же Греция больше тяготеет к немецкой технике.

БМП KF41 Lynx впервые была представлена 12 июня 2018 года. По сути является увеличенной копией БМП Lynx 31. Экипаж 3 человека, десант 9 человек. Защита - 5 уровень стандарта STANAG 4569 (25-мм подкалиберный снаряд при стрельбе с 500 метров и мина до 10 кг в тротиловом эквиваленте под днищем). Масса пустой машины составляет 41 тонну. Вооружение - автоматическая пушка калибром до 35 мм, спаренный пулемет Rheinmetall RMG 7.62, пусковая установка с двумя ракетами Spike-LR.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Венгрия
Германия
Греция
Продукция
Leopard-2
Spike NLOS
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
15.02.2023
Греция закупит боевые машины пехоты KF41 Lynx
20.10.2022
Венгрия получила первую боевую машину пехоты Rheinmetall KF41 Lynx
28.09.2020
Демонстрация боевой машины пехоты KF41 Lynx в Венгрии
21.08.2020
Венгрия подписала соглашение о совместном производстве боевой машины пехоты KF41 Lynx
22.04.2011
Rheinmetall предлагает концепцию модернизации танков - MBT Revolution
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 00:04
  • 44782
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 23:27
  • 1
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 15.02 23:11
  • 151
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.02 18:05
  • 2
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 15.02 17:57
  • 1
Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"
  • 15.02 17:54
  • 1
В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам
  • 15.02 17:18
  • 4
Зачем России база на Красном море
  • 15.02 17:06
  • 1
Глава ОАК: Россия предлагает произвести 114 самолетов на базе МиГ-35 индийской HAL
  • 15.02 16:36
  • 1
Россия обсуждает с Индией производство дополнительной партии Су-30МКИ
  • 15.02 16:15
  • 0
«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь». Почему Польша не заменит Германию и Францию в ЕС
  • 15.02 15:25
  • 15
МиГ-35 уже в войсках
  • 15.02 13:05
  • 2
Болгарский эксперт рассуждает, почему ВС РФ перестали применять гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в спецоперации на Украине
  • 15.02 11:49
  • 0
Терроризм made in Poland