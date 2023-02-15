Специалисты из Индии рассчитывают продолжить партнерство с Россией в области космоса

По словам главы департамента по развитию потенциала и связям с общественностью ISRO Судхира Кумара, отношения между Индийской организацией космических исследований и Роскосмосом начались еще со времен обретения страной независимости

БЕНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Индийские специалисты в области космоса находятся в прекрасных отношениях с коллегами из России и рассчитывают на продолжение партнерства с Роскосмосом. Об этом сказал во вторник глава департамента по развитию потенциала и связям с общественностью Индийской организации космических исследований (ISRO) Судхир Кумар.

"Российские специалисты из Роскосмоса и индийские специалисты в космической области - очень хорошие друзья. У нас есть совместные программы, у нас есть тесное партнерство, у нас есть широкое сотрудничество с этим российским космическим агентством. И мы рассчитываем на продолжение сотрудничества между ISRO и Роскосмосом", - сказал Кумар в кулуарах международной авиакосмической выставки Aero India 2023, которая проходит в Бангалоре.

Он отметил, что отношения между специалистами двух стран имеют большую историю, они начались еще со времен обретения Индией независимости. "И подготовка нашего экипажа для программы "Гаганьян" прошла в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина в России. Для нас это, конечно, очень важная программа", - напомнил собеседник агентства.

Кумар добавил, что пока затрудняется назвать точную дату первого национального индийского космического полета по программе "Гаганьян", указав, что первоначально проект предусматривает отправку двух кораблей в беспилотном режиме, чтобы испытать безопасность бортовых систем и систем жизнеобеспечения экипажа.

"Наша цель - к концу этого года отправить первую такую миссию в беспилотном режиме. Затем будет отправлена вторая беспилотная миссия и вскоре после этого мы планируем отправить в космос пилотируемый [корабль с экипажем]. Точные сроки полета зависят от результатов первых двух тестовых миссий", - отметил индийский специалист.

Пилотируемая программа "Гаганьян"

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда страна готовилась отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Первоначально планировалось, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней, группа индийских астронавтов уже прошла подготовку в российском Звездном городке.

Однако в ноябре 2022 года ISRO сообщила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" была отложена.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.