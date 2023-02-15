Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"

Церемония официального спуска на воду (фактически вывода в пусковой плавучий док) на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" первого из двух достраивающихся для Индии фрегатов проекта 11356, получившего название Tushil (закладывался для ВМФ России в 2013 году под названием "Адмирал Бутаков", заводской номер 01360). Калининград, 28.10.2021.

Бангалор. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Исполнение контрактов на поставку Индии систем С-400 и фрегатов проекта 11356 идет без нарушения совместных договоренностей, заявил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Все действующие обязательства по контрактам с индийской стороной "Рособоронэкспорт" выполняет в соответствии с совместными договоренностями", - сказал Михеев на выставке Aero India 2023, отвечая на вопрос о поставках систем С-400.

Он сообщил, что в рамках графика исполняется контракт на поставку Индии фрегатов проекта 11356.

"Контракт выполняется в оговоренные сроки. Уверен, индийская сторона при необходимости сама объявит об изменении состава своих военно-морских сил", - отметил Михеев.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В ноябре 2021 года стало известно о начале поставок С-400 Индии. Ожидается, что все системы будут переданы до конца 2024 года.