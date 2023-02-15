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Интерфакс-АВН

Япония планирует закупить у США "Томагавки" уже в 2023 финансовом году - СМИ

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Источник изображения: topwar.ru

Токио. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Япония рассматривает возможность закупки у США крылатых ракет Tomahawk уже в 2023 финансовом году, а не в течение следующих нескольких лет, как планировалось ранее, сообщили во вторник японские СМИ.

Они ссылаются на данные правительственных источников, которые утверждают, что этот шаг, по-видимому, отражает желание Токио "в условиях растущей угрозой со стороны Китая и КНДР" как можно скорее поставить на вооружение ракеты большой дальности, чтобы повысить эффективность сил сдерживания страны.

Источники сообщают, что японские власти рассматривают возможность закупки до 500 ракет Tomahawk, говорится в сообщениях.

Ожидается, что Япония купит ракеты последней модели, которые используются ВМС США и могут быть запущены с японских эсминцев с системой противоракетной обороны Aegis. Радиус действия Tomahawk составляет 1,6 тыс. км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Иджис
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