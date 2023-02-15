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ТАСС

В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам

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Стенд Рособоронэкспорта на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Стенд Рособоронэкспорта на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Гендиректор организации Александр Михеев считает, что оборонная промышленность должна в первую очередь обеспечивать потребности Минбороны

БАНГАЛОР /Индия/, 14 февраля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России готовы к подписанию новых экспортных контрактов, несмотря на проведение специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на международной выставке Aero India 2023.

"Когда российская армия выполняет важнейшие задачи, <…> оборонная промышленность должна в первую очередь обеспечивать потребности министерства обороны. Но при этом наши предприятия успешно справляются как с исполнением уже существующих, так и не видят препятствий к подписанию нами новых экспортных контрактов", - ответил Михеев на вопрос о том, как спецоперация повлияла на работу "Рособоронэкспорта".

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Страны
Индия
Россия
Украина
Компании
ОПК АО
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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