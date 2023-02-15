Мэтр французской разведки: США за бомбы дадут деньги, а ЕС – риск радиации

BV: экс-разведчик из Франции в ужасе. Зе отдал "отстройку" Украины пенсионному фонду в США

Для Франции 7,5 млрд. евро, отданных Зеленскому, уже потеряны, говорит экс-глава разведслужбы DGSE (внешняя безопасность) в беседе с "Бульваром Вольтера". Американцы вернут заплаченные за оружие для ВСУ деньги через контракты от Зеленского. А вот Париж получит только риск ядерного взрыва.

Сегодня гость нашего салона – Ален Жюйе. Являясь до сих пор руководителем нескольких предприятий, он еще более интересен своим прошлым: бывший директором разведки в Генеральном управлении внешней безопасности (DGSE), Ален Жюйе имеет уникальный опыт. Он также был чиновником высшей категории, отвечавшим за экономическую разведку при трех премьер-министрах Франции (Жан-Пьере Раффарене, Доминике де Вильпене и Франсуа Фийоне). В более молодые годы он пять лет прослужил офицером-командиром парашютного десанта при Службе внешней документации и контрразведки (SDECE). В нашем разговоре Ален Жюйе делится своим мнением по поводу конфликта на Украине. Для него очевидно, что американцы и русские в конечном итоге найдут решение и прекратят конфликт. Но в этом случае Европа и украинское руководство во главе с Зеленским вынуждены будут подчиниться решению, которое примут две сверхдержавы. Впрочем, из интервью вытекает, что в этой ситуации виноваты сами европейцы и лично Зеленский.

Boulevard Voltaire: Общая поддержка Францией [Украины под руководством Зеленского] сейчас оценивается на уровне 7,5 миллиарда евро. Франция является третьим по величине инвестором в войну, которую западный мир вместе со своими местными союзниками ведет против России на Украине. Семь с половиной миллиарда евро – это много или мало? И может ли эта сумма повернуть течение конфликта?

Ален Жюйе: …У больших держав есть такая обязанность: поддерживать равновесие. Мы не можем дать России полностью овладеть Украиной, но нам не следует и позволять Украине вторгаться на территорию России. В этих условиях поддержка Украины Западом – дело вполне логичное. Можно давать деньги в долг, предоставляя так называемые кредитные линии. А можно просто давать оружие. А можно продавать оружие. Судя по всему, американцы все сделают по формуле второй мировой войны: они дадут оружие, но не даром. Условие – возврат денег, долговые обязательства. Это совсем не то же самое, что подарок.

Есть еще и такое правило. Когда боевые действия кончаются, начинается восстановление, реконструкция. Так вот, страну, которая помогала победителю во время войны, вот именно эту страну и приглашают участвовать в реконструкции, именно ей дают контракты – в благодарность.

И вот я узнаю на прошлой неделе одну вещь, которая меня очень тревожит. Зеленский дал поручение, по которому крупнейший в США пенсионный фонд Black Rock получает права на послевоенное восстановление Украины. А это значит, что все опять будут делать американцы, а мы останемся с носом – как это уже было на Балканах, то есть в Боснии и других странах региона. Нам тогда было отказано хоть в каком-то участии в восстановлении, всё получили американские фирмы. Если эта история повторится, то наши инвестиции в более чем 7 миллиардов евро – это потерянные деньги, выброшенные на ветер капиталовложения. А вот другие могут получить прибыль от своих инвестиций – и здесь возникают вопросы к нашему руководству.

BV: Сейчас россияне ставят под свой контроль все новые территории. Но долго ли продлится эта тенденция, если учесть, что обе стороны несут потери?

Ален Жюйе: Потери, к сожалению, неизбежны. Во всех конфликтах типа нашего Вердена (место столкновения немецкой и французской армий во время Первой мировой войны 1914-1918 годов, символ изнуряющей, кровопролитной битвы – прим. ИноСМИ) потери несут обе стороны. Но на стороне россиян – огромное превосходство в артиллерии. По нашим подсчетам, у россиян в восемь раз больше артиллерии. А орудия уничтожают не только технику, но и людей. Так что, боюсь, украинцам угрожает перспектива сражаться "до последнего человека"… К тому же выяснилось, что дроны, которые используют россияне, намного эффективнее, чем турецкие дроны, которые использовали азербайджанцы и которые сегодня пытаются использовать ВСУ.

BV: Не слишком ли многим мы рискуем ради украинцев?

Ален Жюйе: Если украинцы войдут в зону, которую в России считают точно российской, в частности, в Крым, русские могут применить ядерную бомбу против Украины. А в этом случае пострадает Франция. Тут нужно вспомнить катастрофу на Чернобыльской АЭС, мы тогда увидели, как ядерное облако распространяется независимо от границ. Если ядерные удары будут наноситься по Украине, Франция тоже получит достаточную дозу радиоактивности.

BV: Как и Россия?

Ален Жюйе: Конечно.

BV: И каков же вывод? Что делать?

Ален Жюйе: Окружение Бахмута продолжается, он уже почти потерян для ВСУ, хотя обе стороны сражаются, как львы. Опасность нарастает, и именно поэтому обеим сторонам в этом конфликте нужно остановиться. Поэтому, когда Макрон обсуждал украинскую тему с Путиным [перед 24 февраля и в начале конфликта], он был на правильном пути, предлагая услуги посредника. Затем Франция поменяла курс, поддержав Украину. К тому же, по мнению русских, Франции в свое время не удалось вместе с немцами добиться выполнения Минских договоренностей. И совсем уже недопустимо для русских, что Франция, пытаясь остаться посредником, начала поставлять оружие Украине. Невозможно быть посредником и поставлять оружие одной из сторон конфликта одновременно.

Поэтому место посредника заняли турки. Турция, имеющая самую большую армию в европейской части НАТО, а внутри альянса уступающая лишь США, оказалась лучшим переговорщиком, чем мы. Они стали посредниками и перешли к активным действиям. Они сделали правильный выбор. А вот мы остались в проигрыше. Мы утратили доверие русских, потеряли его окончательно, пытаясь встать на сторону Зеленского, организуя митинги дружбы и демонстрации в поддержку Зеленского.

При этом мы прекрасно понимали и понимаем одну вещь. Хотим мы этого или нет, однажды наступит момент, когда главные державы – США и Россия – объявят о конце конфликта. Они скажут "стоп". Будет ли это как в Корее, где боевые действия были прерваны при помощи демаркационной линии? Или прекращение борьбы станет результатом переговоров о закреплении территорий за каждой из сторон? Естественно, русские не хотят видеть базу НАТО на украинской территории или, не дай Бог, в Крыму. Почему? По той же причине, по какой американцы не хотят видеть российскую базу на Кубе. То есть мы находимся сейчас в такой ситуации, когда надо находить решение путем переговоров. Независимо от второстепенных участников переговоров (будет ли это Зеленский или европейские представители, сейчас неважно) мы подчинимся "сдельному" решению России и США в конечном итоге. Франции и всему ЕС придется примириться с решением, которое будет принято Россией и США. И вот тогда очень плохо придется тем, кто это все затеял.