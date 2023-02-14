Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства.

Как утверждают специалисты, в современных реалиях военная безопасность небольших государств всё в меньшей степени зависит от количества и качества солдат и офицеров, а также имеющихся у них вооружений, и всё в большей степени – от их места в системе международных отношений и наличия сильных союзников. Тем не менее, следует заметить, что мало кто из подобных государств вовсе отказывается от собственных вооружённых сил.

Про армии Республики Сан-Марино и Ватикана знают, наверное, все. Вооружённые силы этих минигосударств насчитывают около сотни человек каждые (Сан-Марино – 75-100, Ватикан – 110) и выполняют охранные и представительские функции.

Примечательно, что среди карликовых армий есть даже те, которые не только реализовывают названные функции, но ещё и активно участвуют в вооружённых агрессиях против суверенных государств. Например, 14 военнослужащих вооруженных сил одного из государств Карибского бассейна – Антигуа и Барбуда («под ружьём» всего 170 человек) участвовали во вторжении в Гренаду 25 октября 1983-го под командованием США. А в 1995-м королевские солдаты в рамках операции «Поддержка демократии» действовали на территории Гаити, когда американцы вторглись на остров, чтобы вернуть к власти угодного им президента.

В отличие от крошечного и воинственного государства Малых Антильских островов, Республика Беларусь, не являясь «планетарным тяжеловесом», свои вооружённые силы рассматривает исключительно как один из гарантов своей военной безопасности, наряду с членством в ОДКБ и Союзном государстве. При этом очевидно, что наличие региональной группировки войск России и Беларуси никоим образом не ослабляет внимания со стороны белорусского руководства к строительству и развитию вооружённых сил страны. На протяжении предыдущих лет главной целью данного процесса являлось создание компактной, мобильной, высоко подготовленной и хорошо оснащенной армии, способной противодействовать современным вызовам и угрозам, в том числе, так называемым «гибридным войнам».

Естественно, что главным критерием эффективности проделанной в этом направлении работы является боевая готовность вооружённых сил. И, как известно, наиболее действенным способом её оценки, по-прежнему, остаётся внезапная проверка. Как раз сейчас вооружённые силы Беларуси проходят очередной этап именно такой проверки.

Напомним, что первый этап внезапной проверки боеготовности начался 13 декабря ещё прошлого года. Об этом тогда же в своём интервью журналистам рассказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

«Сегодня в соответствии с распоряжением главы государства подвергается проверке ряд соединений воинских частей Вооруженных Сил. Проверка носит широкомасштабный характер и проводится внезапно для руководства Вооруженных Сил. В первую очередь проверке будут подвергнуты воинские части, входящие в комплект сил немедленного реагирования. То есть те воинские части, которые в первую очередь будут решать задачи в соответствии с предназначением в случае обострения обстановки как на границах Беларуси, так и внутри страны. Говоря простыми словами, это части постоянной готовности», – сказал тогда госсекретарь.

Позже, подводя итоги первого этапа, генерал Вольфович подчеркнул: проверка показала, что в целом в Беларуси отработана система государственного реагирования. Соединения, воинские части и подразделения с поставленными задачами справились. Однако самоуспокаиваться нельзя. «Вообще никогда нельзя расслабляться людям в погонах. А сегодня, исходя из обстановки вблизи наших границ и анализа действий наших соседей по милитаризации, учитывая их агрессивные планы, захватнические мысли, надо готовить наши силы к тому, чтобы они в любой момент были готовы выйти и выполнить свои задачи – прежде всего обеспечить безопасность нашей страны и народа. Это интересовало сегодня Президента. От него получены конкретные поручения. Самое главное, все есть. Нужно качественно выполнять то, что спланировано: отрабатывать программы боевой подготовки, готовить молодых офицеров всех силовых структур к выполнению задач по предназначению», – заявил Александр Вольфович.

Также госсекретарь заверил, что в дальнейшем проверки боевой готовности будут продолжаться. «Когда мы периодически проверяем, мы уверены в том, что части способны выполнить те задачи, которые перед ними стоят. Проверки будут продолжаться», – заверил он.

Подтверждением его слов являются проходящие прямо сейчас полевые выходы ряда соединений. Например, 6-й омбр, 38-й одшбр, 51-й абр и 19-й омбр находятся на полигонах, соответственно «Гожский», «Брестский», «Осиповичский» и «Лепельский». При этом на учениях белорусскими военнослужащими перенимается передовой опыт от их российских коллег, которые ещё осенью прибыли в Беларусь в составе соединений и воинских частей РГВ.

Здесь следует отметить, что основным требованием президента Беларуси Александра Лукашенко в вопросах обеспечения военной безопасности государства является учёт опыта украинского конфликта, извлечение соответствующими должностными лицами из него уроков для корректировки своей деятельности.

Очевидно, что, исходя именно из этих соображений, главой белорусского государства оказывается весьма ощутимая поддержка развития беспилотной авиации в Беларуси. В результативности такого отношения можно было воочию убедиться на недавно прошедшей в Минске выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная». Среди первых гостей был Александр Лукашенко, который немалую часть времени провёл у стенда с дронами. Характерно, что инициатива показать всем белорусам, на что способны отечественные ученые исходила лично от президента. В результате каждому желающему была предоставлена возможность посмотреть, почитать технические характеристики и даже потрогать все представленные изобретения.

Стоит отметить, что в Беларуси разрабатывают беспилотные летательные аппараты разных типов: самолетные, вертолетные и мультикоптерные. У каждой модели свои задачи. Разумеется, что в белорусской армии уже присутствуют все указанные типы «беспилотников».

Кроме того, не стоит забывать, что в республике много внимания уделяется развитию средств радиоэлектронной борьбы для национальных вооружённых сил. По мнению военного аналитика Александра Алесина, на сегодняшний день белорусские средства РЭБ являются одними из лучших в мире. Примечательно, что далеко за пределами страны о них узнали ещё в 2012 году, когда иранцы при помощи белорусского оборудования посадили американский беспилотник-невидимку Sentinel. «С тех пор средства продвинулись очень далеко. Я беседовал с генеральным конструктором КБ «Радар» <…>. Он сказал, что наши средства радиоэлектронной борьбы могут «сажать» даже стратегические беспилотники, которые летают на высоте 20 км и так далее», – рассказывал Александр Алесин.

В этом контексте стоит вспомнить ещё и о реактивной системе залпового огня «Полонез», принятой на вооружение в 2016 году. После модернизации эта система считается самой дальнобойной РСЗО в Европе и прямым конкурентом американским HIMARS по дальности поражения.

Перечислять современные системы вооружения, которыми военно-политического руководство Беларуси оснащает вооружённые силы страны, можно довольно долго – это и самолёты Су-30, и вертолёты Ми-35, ОТРК «Искандер» и ЗРС С-400, БМПТ «Терминатор» и тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепек» и другие. При этом важно понимать, что замена устаревшего советского «железа» в белорусской армии и непрерывная подготовка войск – это не прихоть силовиков и не разбазаривание народных денег, это – объективная необходимость, обусловленная реальностью. Чем выше боеготовность армии, тем больше гарантия военной безопасности государства. И в настоящее время тот уровень подготовки, которые демонстрируют вооружённые силы Республики Беларусь вселяет уверенность в том, что они способны выполнить все задачи по предназначению.

Владимир Вуячич