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Интерфакс-АВН

Недавняя кибератака против НАТО не повредила линии связи ее командования - Столтенберг

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Глобальная кибератака. Архивное фото
Глобальная кибератака. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Брюссель. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Кибератака против информационной инфраструктуры НАТО, проведенная недавно, не нанесла ущерб секретным линиям связи, используемым ее командованием, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Наши сети засекреченной связи, используемые для миссий НАТО, ее операций, в рамках ее командной структуры, не пострадали, и свидетельств влияния кибератаки на операции альянса нет", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы задействовали дополнительные меры защиты, большинство сайтов работают в нормальном режиме", - отметил генсек.

По его словам, специалисты работают над восстановлением доступа к пострадавшим сайтам.

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