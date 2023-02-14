Недавняя кибератака против НАТО не повредила линии связи ее командования - Столтенберг

Брюссель. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Кибератака против информационной инфраструктуры НАТО, проведенная недавно, не нанесла ущерб секретным линиям связи, используемым ее командованием, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Наши сети засекреченной связи, используемые для миссий НАТО, ее операций, в рамках ее командной структуры, не пострадали, и свидетельств влияния кибератаки на операции альянса нет", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы задействовали дополнительные меры защиты, большинство сайтов работают в нормальном режиме", - отметил генсек.

По его словам, специалисты работают над восстановлением доступа к пострадавшим сайтам.