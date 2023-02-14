В Чехии нашли изъяны в расследовании Херша о подрыве "Северного потока — 2"

Журналист SZ усомнился в достоверности информации о подрыве "Северного потока — 2 "

Журналист чешского издания Seznam zprávy подверг сомнению достоверность информации, изложенной в статье Сеймура Херша о подрыве "Северного потока — 2". Он упрекает Херша в использовании единственного анонимного источника и находит "существенную ошибку" в его расследовании.

Томаш Перглер (Tomáš Pergler)

Не прошло и часа после того, как статья Сеймура Херша появилась в среду на сайте, а российские государственные СМИ уже массово ссылались на нее. Быстрая реакция представителей этой среды, а также специфическое место публикации статьи (она вышла не в каком-нибудь авторитетном издании, а на блог-платформе Substack) заставляют относиться к обнародованной информации сдержанно.

Тем не менее из-за серьезности сообщения и авторитета его автора, легенды американской расследовательской журналистики Сеймура Херша, даже самые закоренелые скептики были вынуждены обсудить новость о том, что газопроводы "Северный поток" в прошлом году уничтожили США, и не относить эту информацию заведомо к плодам фантазий дезинформаторов.

Вероятно, по той же причине на статью обратили внимание некоторые видные западные СМИ, в том числе британский "Таймс". Большинство выбрали осторожный подход, как, например, агентство "Рейтер", которое впервые упомянуло о статье Херша только в связи с реакцией Белого дома. Однако тем временем статья уже распространялась в социальных сетях.

Так или иначе главный вопрос звучит так: насколько достоверна информация, изложенная в статье?

Если более внимательно разобрать содержание статьи Херша и вспомнить некоторые эпизоды последних лет, с ним связанные, то приходишь к выводу, что сдержанность в оценке тут вполне уместна.

Что написано в статье о взрывах на "Северном потоке"

Сеймур Херш со ссылкой на неназванный источник написал, что водолазы американского флота в июне 2022 года заложили взрывчатку на трубах, связывающих Российскую Федерацию с Германией по дну Балтийского моря.

По словам Сеймура Херша, операцию начали готовить по инициативе президента США Джо Байдена еще до начала спецоперации России на Украине. Взрывчатку заложили в июне 2022 года во время морских учений НАТО BALTOPS 2022 в месте, которое заранее выбрали специалисты норвежского флота.

Затем, по версии Сеймура Херша, в сентябре норвежский самолет сбросил в море гидроакустический буй, который обеспечил передачу сигнала. Таким образом позднее был произведен подрыв по приказу президента Джо Байдена.

В Белом доме статью категорически опровергли, назвав ее "полностью лживой и чистой фикцией".

Сеймур Херш, которому в апреле исполнится 86 лет, в прошлом получал престижные премии, в том числе Пулитцеровскую, и является автором хрестоматийных журналистских расследований, таких как, например, разоблачение массового убийства вьетнамских мирных жителей в Ми Лае американскими солдатами в 1968 году. Однако в нынешней статье он не дотянул даже до базовых требований серьезной журналистики.

Прежде всего, не выдерживает критики обоснование информации о планировании и реализации взрыва на газопроводе. В обширном материале, который насчитывает более 30 тысяч знаков, Сеймур Херш ссылается лишь на один неназванный источник. Более того, его достоверность, учитывая всю серьезность сообщения, обоснована весьма сомнительно.

Автор пишет об "источнике с прямым доступом к планированию операции" или об "источнике, непосредственно осведомленном о процессе". Однако Сеймур Херш не уточняет, является ли этот человек, например, одним из ответственных руководителей президентской администрации, спецслужб, Министерства обороны или вооруженных сил США. Когда в некоторых местах Херш цитирует свой источник, он не приводит в прямой речи какие-то конкретные данные. Скорее, в цитатах содержится некая общая, дополняющая информация.

А ведь базовый принцип журналистики — проверять информацию в нескольких источниках. Имя и статус источника не указывается только в исключительных случаях, например, когда это может навредить данному человеку или поставить его под угрозу. Тем подробнее следовало бы рассказать, какое отношение источник имеет к сообщаемой информации. Редакционный кодекс, которым, например, руководствуемся мы в "Сезнам справы", предполагает, что руководство может потребовать от автора материала раскрыть личность источника, чтобы оценить его авторитетность в связи с обсуждаемой темой.

Кроме того, в своем материале Сеймур Херш допустил как минимум одну существенную ошибку. По стечению обстоятельств она касается Чешской Республики. В пассаже, посвященном событиям второго полугодия 2021 года Херш упоминает речь канцлера Германии Олафа Шольца, произнесенную в Праге. В ней глава немецкого правительства поддержал призыв французского президента Эммануэля Макрона к проведению более самостоятельной европейской внешней политики. Сеймур Херш связал это с сомнениями Белого дома насчет того, насколько тесно Олаф Шольц намерен сотрудничать с США в период перед началом российской спецоперации на Украине. Причем, речь канцлера Германии Херш относит к периоду "после провала в Афганистане", явно подразумевая вывод американских и других западных войск из этой страны в августе 2021 года.

Но в то время Олаф Шольц еще не был канцлером и заступил на эту должность только в декабре того же года, после победы его социал-демократов на выборах. Однако, что главное, с означенной речью Олаф Шольц выступил в Праге только годом позже — в августе 2022 года, то есть через полгода после начала вооруженного конфликта на Украине и в весьма отличающейся международной обстановке.

Сомнения вызывают и некоторые другие данные в статье. Журналист Джо Галвин, который в неправительственной организации Outlaw Ocean Project занимается анализом общедоступных данных о передвижении судов, пришел к выводу, что доступные данные о трассах норвежских военных кораблей не соответствуют информации в статье Херша.

Однако сомнения вызывает не только сам материал, но и неоднозначная репутация, которую приобрел себе Сеймур Херш некоторыми сомнительными вещами в прошлом.

Жесткой критике из-за непоследовательного подхода к источникам он подвергся еще в 2015 году. Тогда он заявил, что глава организации "Аль-Каида"* Усама бен Ладен был пойман не в 2011 году американским спецназом, а в 2006 году пакистанцами, которые впоследствии продали его, по словам Херша, США в обмен на военную помощь.

Как передает сайт "Политико", первоначально Сеймур Херш планировал опубликовать ту статью в престижном журнале "Нью-Йоркер", где ранее публиковался регулярно, но редактор издания отверг материал, сославшись на неубедительность источников. В итоге статья вышла в "Лондон Ревью оф Букс".

Ранее по той же причине в "Нью-Йоркере" отвергли другую статью Сеймура Херша, в которой он обвинял администрацию президента Барака Обамы в злоупотреблении разведывательной информацией о химической атаке в Сирии против сирийского лидера Башара Асада.

"Проблема Сеймура Херша в том, что он без скепсиса воспринимает все, что говорят ему его сбивчивые источники, и в этом есть определенная ирония, если учесть, насколько цинично он относится к заявлениям чиновников из аппарата национальной безопасности США", — написал в мае 2015 года новостной сайт Slate.

Критики, к которым давно принадлежит, например, расследовательское объединение Bellingcat**, также упрекают Сеймура Херша в том, что он сомневался в отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля, произошедшем в 2018 году в британском городе Солсбери, нервнопаралитическим ядом по приказу Кремля.

"Если вы воспринимаете последний материал Сеймура Херша всерьез и считаете его серьезным журналистом, то я настоятельно рекомендую вам пересмотреть отношение как к Хершу, так и к себе самому", — констатировал Элиот Хиггинс, основатель и креативный директор Bellingcat.

Точно так же, как и несколько лет назад, материал Сеймура Херша разделил читателей на две группы. Первая как минимум сомневается в его утверждениях, а вторая видит в его статье подтверждение мнения о том, что главные СМИ западного мира скрывают неудобную правду и играют на стороне своих правительств.

Но на этот раз эффект от спорного материала преумножают обстоятельства информационной войны, которая сопровождает конфликт на Украине. Кремлю и подчиненным ему российским СМИ статья пришлась очень кстати. С момента, когда статья Сеймура Херша появилась на блог-сайте, российские руководители добиваются реакции и требуют международного расследования.

"Это очень опасный прецедент. Если кто-то сделал это единожды, то может сделать снова где угодно в мире", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Вашингтон столкнется с "последствиями".

Статья также льет воду на мельницу сторонников Кремля в Европе, прежде всего в Германии, которая ощутимо пострадала от остановки поставок газа по "Северному потоку". Глава крайне популистского движения "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что утверждения Сеймура Херша необходимо тщательно проверить, и призвал создать парламентский комитет по расследованию.

* запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ред.

** организация внесена Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов, прим. ред.