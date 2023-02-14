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Военное обозрение

«Даётся лишь несколько секунд на поражение цели»: румынский генерал рассуждает о встречном бое с российскими танками

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Источник изображения: topwar.ru

Решение хозяев киевского режима передать ВСУ танки вызывает тревогу у западной общественности, озабоченной вопросом, смогут ли Abrams и Leopard 2 достойно себя показать в противоборстве с российскими бронемашинами.

Со слов румынского генерала Кэтэлин Томеску, непревзойденного оружия не существует, а эффективность любой боевой системы главным образом зависит от навыков личного состава. Как он считает, первостепенное значение во встречном танковом бое имеет возможность успешного уничтожения противника первым выстрелом.

После того, как вас обнаружили, даётся лишь несколько секунд на перезарядку и прицеливание. Если не уложиться в этот временной лимит, то вы превратитесь в жертву

- рассуждает бывший глава Юго-Восточного командования корпуса НАТО в Румынии

Как он поясняет, экипажу со средним опытом требуется девять секунд для поражения цели, хорошо обученный персонал справится с этой задачей за семь секунд. При этом неясно, сколько времени, по мнению генерала, необходимо для приобретения должных навыков. Как сообщают в Минобороны ФРГ, на обучение украинских военных работе на Leopard 2 отводится около шести недель, занятия ведутся шесть дней в неделю – сначала на тренажёрах, затем в полевых условиях. Учебные материалы для экипажей переводятся с немецкого как на украинский язык, так и на русский.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Румыния
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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