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ТАСС

Экс-глава Пентагона считает, что США используют Украину для достижения целей против РФ

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Марк Эспер
Марк Эспер.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Марк Эспер выразил обеспокоенность, что американские технологии из-за поставок вооружений на Украину могут оказаться в руках других стран

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Украинский народ в конфликте с Россией "делает грязную работу", которой в США не хотели бы заниматься. С такой оценкой выступил бывший министр обороны США Марк Эспер в опубликованном в понедельник разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Пранкеры позвонили Эсперу от имени экс-президента Украины Петра Порошенко и спросили бывшего главу Пентагона о его мнении насчет участия США в конфликте на Украине. "Украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь, в США. Вот почему нам следует продолжать всячески поддерживать их тем, чем мы можем, будь то боеприпасы, оружие, разведданные и так далее", - отметил Эспер. По его мнению, расширение влияния России в других странах, в том числе в Африке, "представляет проблему" для США.

При этом экс-министр выразил обеспокоенность, что американские технологии из-за поставок вооружений на Украину могут оказаться в руках других стран. "Полагаю, что нам следует проявить должную осмотрительность, чтобы убедиться, что технологии не смогут попасть в чужие руки", - добавил он. 

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Страны
Россия
США
Украина
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