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Интерфакс-АВН

Россия и Индия перешли к переговорам о поставке комплектов истребителей Су-30 для лицензионного производства - замглавы ФСВТС РФ

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Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС
Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС.
Источник изображения: defensenews.com

Бангалор (Индия). 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Москва и Дели ведут контрактные переговоры о поставке комплектов истребителей Су-30МКИ для лицензионного производства в Индии, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Ведутся контрактные переговоры о поставке технологических комплектов для лицензионного производства в Индии самолетов Су-30МКИ", - заявил Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023.

Он отметил, что все необходимые предложения относительно приобретения истребителей МиГ-29 и вертолетов Ка-31 направлены индийским партнерам в 2021 году.

"Ожидаем приглашение на проведение контрактных переговоров", - сказал замглавы ФСВТС.

2 июля 2020 года стало известно, что Минобороны Индии одобрило сделку на приобретение у России 21 истребителя МиГ-29, модернизацию 59 индийских МиГ-29, а также производство по лицензии 12 истребителей Су-30МКИ. Кроме того, сообщалось о планах приобрести у России 6 вертолетов Ка-31.

В ФСВТС РФ рассчитывали, что контракты будут подписаны до конца 2020 года.

В феврале 2021 года Дрожжов заявил "Интерфаксу", что подписание этих договоров было отложено из-за коронавируса, но "переговорный процесс идет".

"Вопрос поставки комплектов для производства дополнительной партии самолетов Су-30МКИ требует некоторого времени для проработки из-за необходимости включения в их состав новых авиационных средств поражения и радиоэлектронного оборудования", - сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" в августе 2021 года.

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Индия
Россия
Продукция
Ка-31
Су-30
Су-30МК
Компании
Минпромторг РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
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