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Военное обозрение

Focus: Рост военной мощи Пхеньяна – всё более серьёзная угроза для Вашингтона

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на существование уже на протяжении десятков лет в условиях санкций, Северная Корея наращивает свои военные возможности. Уже не секрет, что страна имеет собственное ядерное оружие и постоянно совершенствует средства его доставки.

Как отмечает немецкий журнал Focus, на недавно прошедшем в Пхеньяне военном параде, КНДР продемонстрировала внушительный арсенал вооружений, который превращается во все большую угрозу для США.

По данным издания, на параде, прошедшем по случаю 75-летия вооруженных сил КНДР, было продемонстрировано большое количество межконтинентальных баллистических ракет, включая и новые разработки. Парад стал сигналом для всего мира и прежде всего для Вашингтона, отмечает Focus.

Однако у многих экспертов появляются вопросы относительно того, каковы реальные военные возможности Пхеньяна.

Издание отмечает, что за прошедший год КНДР провела испытательные пуски более 70 ракет, которые могут нести ядерные боеголовки. В ракетном арсенале Пхеньяна имеются и межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17», которые наиболее сильно беспокоят Вашингтон, так как имеют дальность полета минимум 5500 километров. По некоторым данным, КНДР располагает и более «дальнобойными» ракетами типа KN-08, расчетная дальность которых составляет 10 000 км. В Вашингтоне боятся, что такими темпами Пхеньян сможет достичь необходимого уровня для того, чтобы доставить ракеты до западного побережья США и обойти ПВО страны.

Focus пишет, что у США имеется 44 перехватчика наземного базирования, которые могут уничтожить корейские ракеты ещё в полёте. Однако, если Пхеньяну удастся установить четыре боеголовки на одну ракету, это превысит возможности американской ПРО, что является серьёзной угрозой для США.

При этом издание уточняет, что пока КНДР не освоила ряд технологий, которые бы позволили их ракетам беспрепятственно долететь до территории США.

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Страны
КНДР
США
Проекты
Ядерный щит
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