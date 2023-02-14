Портфель заказов Индии на российское оружие превышает $10 млрд - глава ФСВТС

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Портфель заказов на поставку в Индию российского вооружения и военной техники превышает $10 млрд, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Несмотря на беспрецедентное давление на Индию со стороны стран Запада во главе с США в связи с проводимой Россией специальной операцией на Украине, она продолжает оставаться одним из основных партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. Портфель заказов составляет более 10 млрд долларов США", - заявил Шугаев.

По его словам, традиционные партнеры РФ в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии "по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения".