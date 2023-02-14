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Интерфакс-АВН

Портфель заказов Индии на российское оружие превышает $10 млрд - глава ФСВТС

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Фото : ФСВТС

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Портфель заказов на поставку в Индию российского вооружения и военной техники превышает $10 млрд, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Несмотря на беспрецедентное давление на Индию со стороны стран Запада во главе с США в связи с проводимой Россией специальной операцией на Украине, она продолжает оставаться одним из основных партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. Портфель заказов составляет более 10 млрд долларов США", - заявил Шугаев.

По его словам, традиционные партнеры РФ в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии "по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Украина
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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