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Интерфакс-АВН

Изготовление систем С-400 для Индии идёт по графику, планируется завершить поставки в срок - замглавы ФСВТС РФ

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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона

Покупка Индией второй партии С-400 пока не обсуждается

Бангалор (Индия). 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" для Индии идет по графику, Россия намерена своевременно завершить поставки по контракту, заявил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Изготовление зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ведется по графику. Поставку имущества системы С-400 "Триумф" предполагается завершить в согласованные сроки", - сказал Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023.

Он отметил, что вопрос о покупке Индией второй партии С-400 пока не обсуждался.

"В активной фазе находится процесс реализации уже подписанного контракта и вопрос опциона на покупку второй партии систем С-400 на сегодняшний день представляется несколько преждевременным", - заявил замглавы ФСВТС.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
ФСВТС РФ
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