Главный конструктор РОС: новая орбитальная станция будет практически "вечной" - Интервью ТАСС

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" занимается эскизным проектированием перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Предполагается, что эти работы завершатся в текущем году. Как сообщил в конце января генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, РОС станет ключевым элементом суверенной инфраструктуры для космических пилотируемых полетов на низкую околоземную орбиту. О сроках развертывания и наклонении станции, ее защите от космического мусора и средствах спасения экипажа в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

— Владимир Евгеньевич, в какие сроки будет развернута Российская орбитальная станция?

— Сроки развертывания РОС будут определены по результатам эскизного проектирования станции, которое должно завершиться в 2023 году. На данный момент срок запуска первого — научно-энергетического модуля (НЭМ) — планируем на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — на период 2028–2030 годов.

Работы по НЭМ после некоторой паузы развернуты в полном объеме. В эскизном проекте РОС определяются требования по его доработке, которые будут реализованы начиная с 2024 года. Выведение НЭМ на орбиту РОС планируется с помощью ракеты "Ангара-5М".

Экипажи на новую станцию планируется доставлять с помощью перспективного транспортного корабля (ПТК), который будет запускаться с космодрома Восточный. Таким образом, должна быть реализована стратегия: новая станция — новый корабль — новый космодром.

— Станция будет строиться по принципу конструктора — будет ли она "вечной" или срок эксплуатации ограничится сроком существования базового модуля?

— Станция действительно будет практически "вечной". Предлагаемый проект предусматривает возможность замены отработавших свой ресурс модулей. Это позволит не только поддерживать ее работоспособность, но и обеспечить поддержание технического и технологического оснащения станции на современном уровне.

— Определено ли наклонение орбиты станции?

— Да, по результатам выполнения первого этапа эскизного проекта на РОС выбрано "высокое" наклонение орбиты: от 96,8° до 97°, что позволит получить новые эксплуатационные возможности по сравнению с российским сегментом МКС и предшествующими станциями советского периода развития космонавтики.

— Расскажите, пожалуйста, про способы спасения космонавтов в случае нештатных ситуаций во время запуска. Над какими районами будет проходить трасса выведения? Действительно ли рассматривается трасса выведения над Северным Ледовитым океаном и базирование спасательных вертолетов на трех архипелагах?

— Способы спасения космонавтов при возникновении нештатных ситуаций уже отработаны на протяжении многих лет при запусках транспортных пилотируемых кораблей "Союз", но для стартов к РОС необходимо учитывать особенности трассы выведения, связанные с суровым климатом арктического и субарктического поясов и неразвитой транспортной инфраструктурой, что ограничивает применение поисково-спасательной техники. В случае невозможности своевременной эвакуации экипажа в район посадки будут направляться самолеты со спасательными парашютно-десантными группами на борту, имеющими в своем распоряжении средства спасения и жизнеобеспечения.

Трасса выведения будет проходить через районы Восточной Сибири и Крайнего Севера, в том числе и над акваторией Северного Ледовитого океана. Аэродромная сеть вдоль трассы выведения позволяет проводить поисково-спасательные работы на всем протяжении сухопутного участка, а также на значительной части морского участка за счет аэродромов на островах Северной Земли и Земли Франца-Иосифа.

Большая часть морского участка трассы выведения проходит через западную часть российской Арктики, где круглогодично действуют штаб морских операций (на базе ФГУП "Атомфлот") и морские спасательные центры. Участок выведения в Гренландском море будет прикрываться спасательным судном, а также авиацией с аэродрома в Североморске.

В целом задача по поисково-спасательным операциям при запусках на орбиту с наклонением 97° выполнима.

— Будет ли на новой станции усовершенствованная по сравнению с МКС защита против радиации, метеоритов и космического мусора?

— В конструкции модулей РОС будет предусмотрено экранирование зон пребывания космонавтов. Радиационная обстановка на борту будет контролироваться специализированной системой дозиметрического контроля.

Защита РОС от микрометеороидов и космического мусора не будет существенно отличаться от защиты МКС. Модули РОС будут "одеты" в своеобразную многослойную броню — противометеороидные экраны. Также предусматривается возможность выполнения станцией маневров уклонения от осколков аналогично МКС. Маневры уклонения от космического мусора штатно будут выполняться с помощью двигателей станции, также возможно использование двигателей пристыкованных кораблей. РОС будет защищена от пробоя для частиц до 1 см, летящих со скоростью до 10 км/с.

— В целом какие новые технологии будут применяться?

— Элементы конструкций и агрегатов РОС планируется создавать из новых материалов и сплавов с использованием аддитивных технологий. Это удешевит создание станции и облегчит ее конструкции.

Управлять ориентацией станции планируется с помощью гиростабилизаторов, работающих на электричестве, что значительно сократит потребность в доставляемом топливе. Технологии изготовления топливных компрессоров будут также усовершенствованы.

Планируется модернизировать систему обеспечения жизнедеятельности экипажа на орбите, т.е. всего комплекса систем, который делает пребывание человека на станции более комфортным, безопасным и эффективным. Автономность экипажа, таким образом, будет повышена, а потребность в грузопотоке, например по доставке воды и газов на станцию, понижена. Скафандры для выхода в открытый космос тоже будут усовершенствованы.

— Будут ли использоваться роботы?

— Чтобы облегчить труд человека на орбите, на борту РОС будут созданы робототехнические средства, планируется использовать технологии виртуальной и дополненной реальности.

По сравнению с российским сегментом МКС на РОС будет кратно увеличено количество рабочих мест для подключения целевой аппаратуры. Мы получим значительно больше специальных точек на поверхности станции для размещения различной научной и прикладной аппаратуры для проведения экспериментов и целевых работ.

РОС должна стать неким плацдармом для отработки перспективных и совершенствования существующих технологий в космосе, в том числе технологий связи, производства материалов и комплектующих.

Для совершенствования технического дизайна РОС в ходе ее проектирования будет привлекаться общественность. Мы уже работаем совместно с студентами и преподавателями Строгановского училища.

— Сколько денег потребуется на первый этап создания РОС?

— Как я уже говорил, сейчас мы находимся на стадии эскизного проектирования станции. Говорить о конкретных цифрах преждевременно, предстоит согласование, в том числе и с правительственными структурами. Но в любом случае эти затраты гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС, — на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили $150 млрд.

— Какие предприятия задействованы в создании РОС? Большая ли это кооперация?

— На этапе эскизного проектирования привлечено около 30 предприятий. Когда проект перейдет в стадию разработки рабочей документации, изготовления и испытаний, количество предприятий кооперации может приблизиться к 100.

В истории современной российской космонавтики проекта такого масштаба и такой сложности еще не было, и наша общая задача в том, чтобы реализовать его в заданные сроки, сохранив принцип непрерывности в пилотируемой космонавтике.