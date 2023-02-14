Войти
ТАСС

Главный конструктор РОС: новая орбитальная станция будет практически "вечной" - Интервью ТАСС

725
0
0
Владимир Кожевников
Владимир Кожевников.
Источник изображения: Ракетно-космическая корпорация "Энергия"

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" занимается эскизным проектированием перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Предполагается, что эти работы завершатся в текущем году. Как сообщил в конце января генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, РОС станет ключевым элементом суверенной инфраструктуры для космических пилотируемых полетов на низкую околоземную орбиту. О сроках развертывания и наклонении станции, ее защите от космического мусора и средствах спасения экипажа в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников. 

— Владимир Евгеньевич, в какие сроки будет развернута Российская орбитальная станция?

— Сроки развертывания РОС будут определены по результатам эскизного проектирования станции, которое должно завершиться в 2023 году. На данный момент срок запуска первого — научно-энергетического модуля (НЭМ) — планируем на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — на период 2028–2030 годов. 

Работы по НЭМ после некоторой паузы развернуты в полном объеме. В эскизном проекте РОС определяются требования по его доработке, которые будут реализованы начиная с 2024 года. Выведение НЭМ на орбиту РОС планируется с помощью ракеты "Ангара-5М".  

Экипажи на новую станцию планируется доставлять с помощью перспективного транспортного корабля (ПТК), который будет запускаться с космодрома Восточный. Таким образом, должна быть реализована стратегия: новая станция — новый корабль — новый космодром.

— Станция будет строиться по принципу конструктора — будет ли она "вечной" или срок эксплуатации ограничится сроком существования базового модуля?

— Станция действительно будет практически "вечной". Предлагаемый проект предусматривает возможность замены отработавших свой ресурс модулей. Это позволит не только поддерживать ее работоспособность, но и обеспечить поддержание технического и технологического оснащения станции на современном уровне.

— Определено ли наклонение орбиты станции?

— Да, по результатам выполнения первого этапа эскизного проекта на РОС выбрано "высокое" наклонение орбиты: от 96,8° до 97°, что позволит получить новые эксплуатационные возможности по сравнению с российским сегментом МКС и предшествующими станциями советского периода развития космонавтики.

— Расскажите, пожалуйста, про способы спасения космонавтов в случае нештатных ситуаций во время запуска. Над какими районами будет проходить трасса выведения? Действительно ли рассматривается трасса выведения над Северным Ледовитым океаном и базирование спасательных вертолетов на трех архипелагах?

— Способы спасения космонавтов при возникновении нештатных ситуаций уже отработаны на протяжении многих лет при запусках транспортных пилотируемых кораблей "Союз", но для стартов к РОС необходимо учитывать особенности трассы выведения, связанные с суровым климатом арктического и субарктического поясов и неразвитой транспортной инфраструктурой, что ограничивает применение поисково-спасательной техники. В случае невозможности своевременной эвакуации экипажа в район посадки будут направляться самолеты со спасательными парашютно-десантными группами на борту, имеющими в своем распоряжении средства спасения и жизнеобеспечения.

Трасса выведения будет проходить через районы Восточной Сибири и Крайнего Севера, в том числе и над акваторией Северного Ледовитого океана. Аэродромная сеть вдоль трассы выведения позволяет проводить поисково-спасательные работы на всем протяжении сухопутного участка, а также на значительной части морского участка за счет аэродромов на островах Северной Земли и Земли Франца-Иосифа.

Большая часть морского участка трассы выведения проходит через западную часть российской Арктики, где круглогодично действуют штаб морских операций (на базе ФГУП "Атомфлот") и морские спасательные центры. Участок выведения в Гренландском море будет прикрываться спасательным судном, а также авиацией с аэродрома в Североморске.

В целом задача по поисково-спасательным операциям при запусках на орбиту с наклонением 97° выполнима.

— Будет ли на новой станции усовершенствованная по сравнению с МКС защита против радиации, метеоритов и космического мусора?

— В конструкции модулей РОС будет предусмотрено экранирование зон пребывания космонавтов. Радиационная обстановка на борту будет контролироваться специализированной системой дозиметрического контроля.

Защита РОС от микрометеороидов и космического мусора не будет существенно отличаться от защиты МКС. Модули РОС будут "одеты" в своеобразную многослойную броню — противометеороидные экраны. Также предусматривается возможность выполнения станцией маневров уклонения от осколков аналогично МКС. Маневры уклонения от космического мусора штатно будут выполняться с помощью двигателей станции, также возможно использование двигателей пристыкованных кораблей. РОС будет защищена от пробоя для частиц до 1 см, летящих со скоростью до 10 км/с. 

— В целом какие новые технологии будут применяться?

— Элементы конструкций и агрегатов РОС планируется создавать из новых материалов и сплавов с использованием аддитивных технологий. Это удешевит создание станции и облегчит ее конструкции.

Управлять ориентацией станции планируется с помощью гиростабилизаторов, работающих на электричестве, что значительно сократит потребность в доставляемом топливе. Технологии изготовления топливных компрессоров будут также усовершенствованы. 

Планируется модернизировать систему обеспечения жизнедеятельности экипажа на орбите, т.е. всего комплекса систем, который делает пребывание человека на станции более комфортным, безопасным и эффективным. Автономность экипажа, таким образом, будет повышена, а потребность в грузопотоке, например по доставке воды и газов на станцию, понижена. Скафандры для выхода в открытый космос тоже будут усовершенствованы.

— Будут ли использоваться роботы?

— Чтобы облегчить труд человека на орбите, на борту РОС будут созданы робототехнические средства, планируется использовать технологии виртуальной и дополненной реальности. 

По сравнению с российским сегментом МКС на РОС будет кратно увеличено количество рабочих мест для подключения целевой аппаратуры. Мы получим значительно больше специальных точек на поверхности станции для размещения различной научной и прикладной аппаратуры для проведения экспериментов и целевых работ.  

РОС должна стать неким плацдармом для отработки перспективных и совершенствования существующих технологий в космосе, в том числе технологий связи, производства материалов и комплектующих.

Для совершенствования технического дизайна РОС в ходе ее проектирования будет привлекаться общественность. Мы уже работаем совместно с студентами и преподавателями Строгановского училища.

— Сколько денег потребуется на первый этап создания РОС?

— Как я уже говорил, сейчас мы находимся на стадии эскизного проектирования станции. Говорить о конкретных цифрах преждевременно, предстоит согласование, в том числе и с правительственными структурами. Но в любом случае эти затраты гораздо меньше, чем на создание и эксплуатацию МКС, — на данный момент, по экспертным оценкам, они уже превысили $150 млрд.

— Какие предприятия задействованы в создании РОС? Большая ли это кооперация?

— На этапе эскизного проектирования привлечено около 30 предприятий. Когда проект перейдет в стадию разработки рабочей документации, изготовления и испытаний, количество предприятий кооперации может приблизиться к 100. 

В истории современной российской космонавтики проекта такого масштаба и такой сложности еще не было, и наша общая задача в том, чтобы реализовать его в заданные сроки, сохранив принцип непрерывности в пилотируемой космонавтике. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Арктика
МКС
ЯО
Похожие новости
05.01.2023
Россия создает целую гамму прорывных технологий
02.06.2021
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
22.12.2020
Интервью Юрия Борисова
09.11.2020
В ожидании чуда
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 22:29
  • 44709
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.02 21:54
  • 137
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 14.02 18:35
  • 1
Столтенберг считает, что поставки самолетов Киеву не сделают НАТО стороной конфликта
  • 14.02 18:26
  • 1
Российские инструкторы провели занятия со стрельбами с танкистами Таджикистана
  • 14.02 16:36
  • 0
Современные беспилотные авиационные комплексы массово поступают в каждое подразделение Вооруженных Сил Беларуси
  • 14.02 13:10
  • 1
Контроль низко летящих целей.
  • 14.02 12:42
  • 5
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 14.02 09:58
  • 2
В Курганской области сообщили о нехватке порядка 3 тыс. сотрудников для предприятий ОПК
  • 14.02 09:13
  • 2403
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.02 04:33
  • 1
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 14.02 01:31
  • 2
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 13.02 22:06
  • 1
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих