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ТАСС

В Бундестаге предложили создать европейскую модель танка и затем поставить его Киеву

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Французский танк Leclerc во время учений в Германии
Французский танк Leclerc во время учений в Германии.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Pfc. Craig Carter

Как считает председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот, машина могла бы быть создана на базе немецкого Leopard и французского Leclerc

БЕРЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот (Социал-демократическая партия Германии) считает, что ЕС должен заняться созданием европейской модели танка на базе немецкого Leopard и французского Leclerc, который затем можно было бы поставить Украине. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

"Я уже давно выступаю за то, чтобы в оборонной политике было больше Европы. Что касается боевых систем, то европейская система обороны больше похожа на лоскутный ковер", - сказал Рот. "Нам не нужны 11 разных танков в Европе, но хватило бы и одного, что сэкономило бы много денег. Впоследствии этот продукт можно было бы легко поставить Украине", - считает он.

По словам политика, до сих пор сотрудничество по вопросу создания единых боевых систем в Европе "идет медленными темпами". "Германия и Франция уже давно планируют совместную модель танка, который станет преемником Leopard и Leclerc. Это первый шаг в правильном направлении", - отметил Рот.

Отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву боевых самолетов, Рот указал, что НАТО проявляет сдержанность в этом вопросе. Он напомнил, что американский президент Джо Байден ясно отверг такой вариант, а польская сторона заявила, что решение может быть принято только в координации с союзниками. "В принципе я советую, чтобы сейчас снова больше делали ставку на "командную игру". Делу не помогло то, что мы в альянсе на протяжении месяцев открыто спорили о поставках [Киеву] танков", - полагает Рот. По его мнению, это лишь на руку Москве.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". Насчет возможных поставок Киеву самолетов в правительстве неоднократно говорили, что эта тема не обсуждается. 

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