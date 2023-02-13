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Военное обозрение

Новая ударная подводная лодка ВМС США Montana была укомплектована личным составом после нескольких лет задержек

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Источник изображения: topwar.ru

Новая ударная атомная подводная лодка (АПЛ) Montana типа «Вирджиния» ВМС США была укомплектована личным составом после нескольких лет задержек. Ситуация связана с приостановкой программы «Колумбия» по созданию атомных подлодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).

Стоит отметить, что фактически, судостроительная верфь Newport News Shipbuilding, расположенная в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния, занимающаяся строительством этого подводного судна совместно с предприятием General Dynamics Electric Boat, не поставила ВМС США ни одной субмарины в период с апреля 2020-го по февраль 2022-го года. Причиной называют пандемию.

Вот как прокомментировал данную ситуацию глава американской судостроительной компании Huntington Ingalls Industries (HII) Крис Кастнер:

Мы полностью укомплектовали личный состав подлодки в конфигурации Block IV.

При этом, как добавил Кастнер, компания с нетерпением ожидает передачи оставшихся 7 из 10 подлодок этой конфигурации, чтобы впоследствии заключить очередной контракт на строительство новых подлодок, использующих конфигурацию Block V.

Изначально планировалось передать АПЛ флоту с укомплектованием ЛС в 2020-21 годах.

За это время американские ВМС получили 20-ю по счёту подлодку серии «Вирджиния», которая носит название «Орегон», в то время как передача Montana произошла позже. Newport News ожидает отправки АПЛ «Нью-Джерси» в течение этого года. Что касается другой АПЛ Массачусетс, её ввод в эксплуатацию рассчитан на 2024-й год.

Тем не менее, как подчеркнул директор HII, он вполне оптимистично оценивает дальнейшие перспективы по разработке многоцелевых подлодок в рамках программы «Вирджиния».

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  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
2020-й год
Virginia АПЛ
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