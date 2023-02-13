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Интерфакс-АВН

Разгерметизация "Прогресса МС-21" на МКС произошла в системе терморегулирования корабля - NASA

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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21"
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-21".
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Утечка охлаждающей жидкости из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к Международной космической станции (МКС), остановилась, весь хладагент вытек, следует из переговоров экипажа станции с Центром управления полетами в Хьюстоне.

"Сегодня утром у нас была утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, утечка хладагента остановилась. Мы полагаем, что весь хладагент полностью вышел", - сказал представитель американского Центра управления полетами в ходе переговоров с экипажем МКС, трансляцию которых ведет NASA.

Ранее в субботу в "Роскосмосе" сообщили о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

По данным госкорпорации, температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Там также отметили, что данная ситуация не повлияет на дальнейшую программу пилотируемых полетов, причины разгерметизации выясняются.

Разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС в субботу предшествовала стыковка грузового корабля "Прогресс МС-22" со служебным модулем "Звезда" российского сегмента станции.

Как сообщали 2 февраля в "Роскосмосе", расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-21" с МКС запланирована на 18 февраля.

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-21" пристыковался к МКС в октябре 2022 года и доставил на станцию более 2,5 т грузов.

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