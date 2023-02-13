"Роскосмос" проанализирует технологию сборки космических кораблей после разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС - Крикалев

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" проведет анализ материалов и технологий, используемых при сборке космических кораблей, после разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев

"Параллельно также, как и с кораблем "Союз", сейчас будет проводиться анализ возможной причины с точки зрения технологий, с точки зрения подготовки корабля к старту, с точки зрения материалов, которые применялись, или технологий, которые использовались при сборке этого радиатора", - сказал Крикалев журналистам в субботу.

"Нам надо провести глубокий анализ для того, чтобы убедиться, что эта причина не распространяется на подобные конструкции на будущих пусках. Вот самая главная задача, которая будет стоять перед нами", - заявил исполнительный директор "Роскосмоса".

По его словам, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

"Надо будет подумать, каким образом получить информацию о том, как выглядит эта дырка, что могло быть причиной", - сказал Крикалев.

Он отметил, что внешний осмотр и получение высококачественных снимков позволит "сузить диапазон поиска".

Ранее в субботу в "Роскосмосе" сообщили о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

По данным госкорпорации, температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Там также отметили, что данная ситуация не повлияет на дальнейшую программу пилотируемых полетов, причины разгерметизации выясняются.

Разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС в субботу предшествовала стыковка грузового корабля "Прогресс МС-22" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента станции.

Как сообщали 2 февраля в "Роскосмосе", расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-21" с МКС запланирована на 18 февраля.

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-21" пристыковался к МКС в октябре 2022 года и доставил на станцию более 2,5 т грузов.