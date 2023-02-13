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РИА Новости

Ядерные "щит и меч" — не единственные аргументы России, заявил Миронов

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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России

Лидер СР Миронов: ядерные "щит и меч" — главные, но не единственные аргументы России

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ядерные "щит и меч" являются главными геополитическими аргументами России, но не единственными, наша задача – приумножать уникальное наследие ядерной программы СССР, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов.

Иосиф Сталин подписал решение Государственного комитета обороны (ГКО) о начале проведения в СССР работ по созданию ядерного оружия 11 февраля 1943 года.

"Сегодня наша задача - и дальше приумножать это уникальное наследие. Ядерный щит и меч были, есть и останутся главными геополитическими аргументами России. Главными, но не единственными", - сказал он.

Миронов отметил, что советский атомный проект был "последней грандиозной битвой Второй мировой войны и первым масштабным противостоянием "холодной войны". Он добавил, что тогда над страной нависла опасность, "возможно, более грандиозная, чем зимой 1941 года или осенью 1942 года", так как потенциальный агрессор обладал "страшным" оружием массового поражения, которого не было у СССР.

"Ровно четыре года – с момента американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года и до первого испытания советской атомной бомбы под Семипалатинском в августе 1949 года - страна была фактически беззащитна", - уточнил он.

По мнению Миронова, "американцы методично готовились к нападению, не сомневаясь, что обескровленная, разоренная войной Россия не в состоянии в ближайшее время решить столь масштабную задачу, как создание ядерного оружия", так как это требовало затрат, внедрения передовых технологий в разных сферах.

"Но они просчитались. Ядерная программа на долгие годы стала локомотивом и для науки, и для промышленности СССР", - резюмировал Миронов.

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Страны
Россия
США
Персоны
Миронов Сергей
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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