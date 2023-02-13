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Военное обозрение

Нидерланды отказались поставлять танки Leopard 2 Украине, сославшись на запрет со стороны Германии

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Источник изображения: topwar.ru

Украина останется без танков Leopard 2, ранее обещанных Киеву Нидерландами. В Амстердаме заявили, что Германия отказалась продавать королевству взятые в аренду танки.

Нидерланды арендуют у Германии 18 немецких танков Leopard 2A6, именно их рассматривало правительство королевства в качестве военной помощи Украине. Премьер-министр страны Марк Рютте намеревался выкупить эту бронетехнику у немцев, но Берлин якобы Амстердаму отказал, несмотря на отправленную заявку. Накануне отказ в поставке танков Киеву подтвердила и голландский министр обороны Кайса Оллонгрен. По ее словам, арендованные у Германии 18 танков Leopard 2 не будут предоставлены Украине, поскольку Берлин наложил на это вето.

Между тем в Министерстве обороны Германии очень удивились такому заявлению и заявили, что вообще никаких запросов от голландцев в отношении передачи танков Украине не видели. Как заявил представитель немецкого оборонного ведомства, ни о каком запросе он не слышал.

Мне неизвестно, был ли сделан официальный запрос, который был бы окончательно отклонен правительством ФРГ

- приводит немецкая пресса слова представителя Бундесвера.

Ранее сообщалось, что Нидерланды профинансируют закупку и отправку на Украину "трехзначного числа" танков Leopard 1 из наличия концерна Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG), у которых на двоих имеется порядка 187 единиц тяжелой бронетехники. Вторым спонсором выступит Дания. Сама Германия к этой сделке имеет опосредованное отношение, так как вся техника принадлежит частным компаниям и не является государственной.

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Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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