Проект российско-японской дорожной карты утратил актуальность, но двери для японских инвесторов открыты - Руденко

Процесс ремилитаризации Японии вызывает озабоченность

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Проект российско-японской дорожной карты утратил свою актуальность, однако российская сторона не закрывает двери для японских инвесторов, которые хотят работать с Россией, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"За последний год Япония ввела против России 17 "пакетов" персональных и секторальных "санкций", дезавуировала предложенный в свое время Синдзо Абэ "План сотрудничества из восьми пунктов". Естественно, в таких условиях и проект Дорожной карты утратил свою актуальность", - сказал замминистра.

Он отметил, что "политически заангажированные необдуманные действия администрации Фумио Кисиды серьезно подорвали репутацию Токио как надежного и перспективного делового партнера".

"Но двери для желающих сотрудничать инвесторов из Страны восходящего солнца остаются открытыми", - подчеркнул Руденко.

Он добавил, что "из-за прямого и косвенного воздействия антироссийских санкций, беспрецедентного политического и психологического давления со стороны властей Японии ряд крупных японских компаний приостановили деятельность в нашей стране или полностью ушли с рынка".

"Освободившиеся экономические ниши уже занимают отечественные и зарубежные предприниматели. Некоторые японские бизнесмены продают активы своим российским партнерам, видимо, с прицелом через какое-то время вновь вернуться в Россию", - продолжил Руденко.

"Тем не менее, по нашим оценкам, значительное число фирм из Японии старается адаптироваться к новым условиям и продолжает работу. Характерный пример - японские участники нефтегазовых проектов в Сахалинской области", - подчеркнул он.

В мае 2020 года лидеры России и Японии договорились разработать дорожную карту по активизации российско-японского торгово-инвестиционного сотрудничества. Этот документ, как напомнил Руденко, должен был включать комплекс практических шагов и конкретных задач для правительств и деловых кругов двух стран.

Говоря о том, рассматривает ли российская сторона как угрозу своей безопасности планы Японии по наращиванию расходов на оборону в ближайшие годы, замминистра сказал: "Начавшийся процесс ремилитаризации Японии вызывает серьезную озабоченность".

"Администрация Кисиды, судя по всему, взяла курс на демонтаж пацифистских положений конституции, активное наращивание военного бюджета и задействование методов давления, в том числе силового, в навязывании своих подходов к глобальным и региональным вопросам. Подтверждением служат заявления как самого японского премьера, так и представителей его правительства на международных площадках, включая трибуну ООН", - сказал замминистра.

"В такой риторике слышим открытый призыв к пересмотру основ существующего послевоенного миропорядка. В этой связи публично и по дипломатическим каналам постоянно предупреждаем Токио о необходимости строго соблюдать Устав Организации Объединенных Наций, положения которого целиком опираются на итоги Второй мировой войны. Будем продолжать добиваться их признания японской стороной в полном объеме", - добавил Руденко.