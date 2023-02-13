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Военное обозрение

Литва предоставит Украине зенитные автоматические орудия L70 для борьбы с российскими дронами-камикадзе «Герань»

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Источник изображения: topwar.ru

Литва приняла решение оказать Украине помощь в борьбе с российскими дронами-камикадзе "Герань". Для этого Вильнюс передаст Киеву 36 зенитных систем, а попросту, автоматических зенитных пушек L70 Bofors, снятых с вооружения литовской армии. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Глава литовского военного ведомства поучаствовал в совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, которая прошла накануне в Одессе. По словам Анушаускаса, Литва подготовила к передаче 36 зенитных орудий L70 Bofors, а также провела обучение украинских военнослужащих эксплуатации этих зенитных систем. При этом, литовцы не стали вести обучение непосредственно расчетов зенитных орудий, а подготовили инструкторов, которые и будут готовить ВСУ.

Литва уже завершила обучение 15 инструкторов, которые будут работать непосредственно в Украине. Также Литовская республика предоставит Украине 36 зенитных систем, которые могут успешно бороться с иранским беспилотниками

- заявил Арвидас Анушаускас.

О том, что литовское Минобороны готовится передать Украине автоматические зенитные орудия L70, сообщалось еще в январе этого года. Киев сам запросил зенитные пушки для борьбы с российскими беспилотниками. Все дело в том, что украинская ПВО не обладает необходимыми для нейтрализации БПЛА средствами в достаточном количестве, а тратить последние дорогостоящие зенитные ракеты для уничтожения беспилотников никто не собирается.

Зенитные орудия L70 Bofors, наряду с мобильными пулеметными установками, должны стать тем барьером, который не смогут преодолеть российские дроны-камикадзе.

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Страны
Литва
Украина
Проекты
БПЛА
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