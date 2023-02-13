Без этого компонента танк "Абрамс" — пустая трата денег

Бывший танкист армии США: без должной подготовки ВСУ танк "Абрамс" станет легкой добычей

Главная уязвимость американского танка "Абрамс" — недостаточно подготовленный экипаж, пишет Newsweek. Автор статьи, бывший танкист армии США, рассказывает, что без этой важной составляющей грозная машина может стать легкой добычей.

Гленн Жирона (Glenn Girona)

Дело было летом 1995 года, когда я, 18-летний новобранец, впервые сел за руль танка M1 Abrams.

Август на военной базе Форт-Нокс, штат Кентукки, был, мягко говоря, угнетающим, но я всего этого особо не помню. Я был в предвкушении и на нервах. У меня даже автомобильных прав еще не было, а я уже вот-вот должен был вести по тщательно спланированному курсу 60-тонный танк.

Я помню, что "Абрамс" совсем не казался громоздким или медленным. Он подпрыгивал от одного движения запястья и ловко маневрировал при малейшем повороте Т-образной рулевой колонки. Сиденье водителя у него удивительно удобно. Как я выяснил позже, в других танках оно не настолько комфортное. А обзор при вождении с отрытым люком был очень хороший.

Что нужно для того, чтобы стать наводчиком

Я прослужил еще почти десять лет на танках в армии США и попробовал себя на всех должностях: заряжающего, механика-водителя, наводчика и, недолго, командира. Большую часть времени я провел в качестве наводчика. У меня очень хорошо получалось — вплоть до того, что я потерял место командира танка, потому что командир батальона взял меня своим наводчиком. Это, конечно, честь, но с привкусом горечи.

По правде говоря, управлять этим танком обычно не так уж сложно — во многих подразделениях вождение поручают самым новым бойцам экипажа. Получается, что следующий человек, который пересядет на место наводчика, находится в башне вместе с командиром (заряжающий), а наводчик (или наводчица, но, когда я служил, экипажи были исключительно мужскими) готовится к повышению.

На месте наводчика я и отправился из немецкого Фридберга в центр Багдада. Мы проехали через арку в виде двух скрещенных мечей (которая по иронии называется "Аркой победы") в 2003 году в составе 1-го батальона 37-го бронетанкового полка (37-я бронетанковая армия), также известного как 1-37 бронетанковая тактическая группа "Бандиты".

Имея возможность оценить большинство современных танков, стоящих на вооружении по состоянию на 2002 год — немецкий Leopard 2A6, британский FV4034 Challenger 2, французский LeClerc, а также значительное число старых советских и нынешних российских танков — я могу сказать, что серия M1 Abrams, особенно в ее нынешних модификациях, заслуживает либо вершины танковой "пищевой цепи", либо как минимум должна делить ее с какой-то другой машиной.

Почему танку "Абрамс" нужен хорошо обученный экипаж

Какой бы удивительной и страшной ни была эта машина, именно от тех четверых, что сидят внутри, зависит, насколько хорошо она будет работать. Тогда как плохой танк может стать причиной некачественной работы экипажа, идеальный танк уже не потерпит экипаж, который нуждается в дополнительной подготовке.

Ежегодные квалификационные стрельбы — главное и определяющие событие для танкистов. На них создается и рушится репутация, заключаются пари и проводятся дружеские (а иногда и не очень) соревнования на всех уровнях — от экипажа до взвода, роты и батальона.

Стрельба из танка — дело непростое. Во времена моей службы промежуточная танковая квалификация по таблице VIII (Table VIII) оценивалась по шкале от 0 до 1000 баллов, причем 700 требовалось для квалификации первого уровня, что означало сдачу норматива с первой попытки. Получить второй или третий уровень — унизительно для экипажа, хотя такое и случалось.

Оценка в 800-899 баллов считается превосходной и может принести экипажу "Медаль за достижения". 900-999 баллов — выдающийся результат, и за него танкисты могут удостоиться "Похвальной медали". Набрать 1000 баллов удавалось крайне редко — за все время службы я видел только одного такого человека. Он получил медаль "Похвальную медаль" и кучу законных поводов похвастаться.

Чтобы увидеть, как недостаточный уровень подготовки может повлиять на эффективность мощного танка, можно взгляднуть на то, как несколько "Абрамсов" M1A1 под управлением иракских экипажей были уничтожены или захвачены ИГИЛ* с их относительно более слабым вооружением; как десятки саудовских танков M1 были повреждены или уничтожены в Йемене против того же противника; или даже как турецкие экипажи воевали на Leopard 2, которые, по общему мнению, превосходят Abrams, также против Исламского государства*. На мой взгляд, это показывает, что если самой дорогой частью вашего танка не является обучение экипажа, то все дополнительные расходы, скорее всего, будут пустой тратой денег.

Сегодня США собираются поставить танки M1 Abrams Украине.

Вооруженные силы Украины показали себя гораздо более храбрыми, компетентными и мотивированными, чем могли надеяться самые ярые сторонники Киева еще год назад.

Риски поставки Украине танков Abrams

Когда мы анализировали российские разработки, оборудование и тактику во время моей службы в Национальном учебном центре Форт Ирвин в Калифорнии, даже тогда хотелось назвать их армию "потемкинской деревней", но мы всегда сопровождали наши шутки цитатой, часто приписываемой, возможно, ошибочно, сэру Уинстону Черчиллю: "Россия никогда не была такой сильной, какой хотела быть, и никогда — такой слабой, какой казалась".

Неважно, насколько хорошо подготовлены украинские танкисты. Их опыт работы на серии танков M1 Abrams будет, по сути, нулевым. Возможно, в украинском иностранном легионе есть несколько старых американских танкистов, но их число, скорее всего, невелико. Обеспечение необходимой подготовки и формирование кадрового резерва — это работа на годы, а не на недели или месяцы.

Как бы то ни было, любые украинские танкисты, привыкшие служить в тесных советских танках Т-72 и Т-80, обнаружат, что их возможности улучшились даже после быстрого обучения на Abrams.

Умение стрелять, передвигаться и взаимодействовать — основные качества любого успешного танкового экипажа. Хорошее оборудование поможет, но опыта для устранения возникающих мелких проблем будет критически не хватать. Украинцы должны быть в состоянии ответить на такие вопросы, как: сломан ли гидравлический привод башни или кто-то случайно повернул крошечный гидравлический клапан? Сколько запасных траков гусеницы и катков? Правильно ли выполнены процедуры выверки линии прицеливания? Есть ли что-нибудь у механиков, чтобы вытащить почти 70-тонный "Абрамс" из грязевой ямы, в которую лейтенант направил танк? Вытаскивание 45-тонного танка Т-80 из ямы покажется детской забавой по сравнению с этим.

С тактической точки зрения, по сравнению даже с самым современным российским танком Т-90 (который является существенной модернизацией Т-72, но все еще представляет собой старую конструкцию с большим количеством иностранных технологий) старый M1 Abrams станет откровением. Однако с точки зрения логистики — это может оказаться больше, чем может выдержать разоренная войной страна, сражающаяся против численно превосходящих ее сил.

По моему опыту, тактика выигрывает сражения, но логистика может выигрывать войны.

Многие, возможно, помнят изображение флагов ИГИЛ*, развевающихся над полностью исправным M1 Abrams в Ираке в 2018 году. Готовы ли мы увидеть такой же с российским триколором? Российские интернет-тролли уже разместили пропагандистские снимки подбитого танка Abrams ложно утверждая, что он находится на Украине.

Представьте себе пропагандистский ажиотаж в России, если это действительно произойдет. Видео, на которых совершенно изолированные и неподвижные M1 в Ираке поражаются противотанковыми ракетами ИГИЛ*, до сих пор преследуют меня во сне. Я беспокоюсь о том, что это может произойти снова, но на этот раз в ходе конфликта между Россией и Украиной. На Украине повсюду стоят сгоревшие российские танки, но никому до них нет дела. Но я подозреваю, что один горящий Abrams станет главной новостью во всем мире.

По моему личному мнению, небольшое количество M1, отправленных на Украину, несет скорее символическое значение. Мощные, но слишком сложные для использования при имеющихся ресурсах и подготовке, и слишком важные, чтобы их потерять. Тем не менее, это дает возможность другим странам предоставить свои собственные танки (хотя при этом возникают те же логистические проблемы) и продемонстрировать президенту Владимиру Путину приверженность поддержке Украины.

Но на данный момент нет никаких сомнений в том, что российская разведка имела доступ к оценке M1 нескольких разных поколений. Несмотря на громогласные заявления, любой, кто обладает реальными знаниями в России, знает о возможностях Abrams против их нынешних танков. Боюсь представить, что будет, если в XXI веке произойдет новое смертоносное бронетанковое сражение, подобное тому, что было в 1991 году во время войны в Персидском заливе между Ираком и США — битвы на 73 истинг.

Тем не менее, я надеюсь на успех моих украинских братьев и сестер по оружию, если их результаты в очередной раз превзойдут ожидания.

Гленн Жирона — ветеран армии США и сотрудник колледжа европейского отделения Университета Мэриленда.

*международная террористическая организация, запрещенная в России