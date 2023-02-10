"Все решения о поставках самолетов Украине уже приняты - со знаком плюс"

И речь идет уже не об истребителях F-16 на службе ВСУ, а о завоевании превосходства в воздухе

Как считают авторы британского издания The Spectator, западные страны задерживают поставки современных истребителей украинским Воздушным силам из-за угрозы со стороны российских средств противовоздушной обороны - такая борьба требует всей мощи военно-воздушных сил НАТО, а не единичных самолетов. Что не так с выводами авторов статьи, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

О чем пишет The Spectator

Многие в Европе и Соединенных Штатах задаются вопросом, почему западные страны так долго не передают украинским пилотам грозные боевые самолеты, которые Соединенные Штаты и их союзники использовали для столь разрушительного воздействия на противника в любом из вооруженных конфликтов со времен окончания холодной войны, пишет британский еженедельный консервативный журнал The Spectator.

Западные военные специалисты считают, что превосходство в воздухе является необходимым условием успеха на поле боя, напоминает издание. А недавние заявления правительств Нидерландов и Польши показали, что они могут передать ВСУ многоцелевые истребители F-16 Block 70/72 Viper. Вместе с тем высокопоставленные руководители США, Великобритании и Германии говорят, что пока не будут этого делать. Есть несколько вероятных причин такой сдержанности, считает автор материала.

Прежде всего, говорится в статье, это проблема эшелонированного и эффективного зенитного ракетного прикрытия группировок войск и объектов со стороны ВКС ВС РФ, для создания которого задействованы SA-21 «Триумф» большой дальности (он же С-400), ЗРК средней дальности SA-17 «Бук» и малой дальности SA-15 «Тор»

Кроме того, Россия усиливает свои возможности по обнаружению воздушных объектов мобильными твердотельными трехкоординатными радиолокационными станциями с ФАР кругового обзора типа 48Я6-К1 «Подлет».

США, напоминает The Spectator, поставили ВСУ значительное количество высокоскоростных противорадиолокационных ракет (ПРР) AGM-88 (HARM), которые были интегрированы в украинские истребители МиГ-29 и Су-27 еще советского производства. ПРР типа HARM (и аналогичные российские изделия Х-31П, которые применяются в большом количестве для ударов по украинским ЗРК), наводятся на источники радиолокационного излучения.

Несмотря на то, что обе стороны в ходе боевых действий запустили достаточно много противорадиолокационных ракет, далеко не все из них достигли цели - то есть прямого попадания в антенные устройства ЗРК. Иными словами, HARM не приблизил устранение угроз со стороны российской системы ПВО украинским самолетам, считает The Spectator.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Любой западный самолет, который может быть поставлен Украине, столкнется с серьезной угрозой со стороны многочисленных российских ЗРК, убеждены в британском журнале. Даже всеобъемлющая мощь объединенных военно-воздушных сил НАТО потребовала бы серьезной широкомасштабной кампании по подавлению и уничтожению интегрированной системы противовоздушной обороны России, при этом боевая авиация понесла бы немалые потери, считает автор.

Подобное подавление и уничтожение сил и средств российской противовоздушной обороны противника потребует сотен боевых самолетов с очень сложным планированием операций и боевых действий, соответствующих авиационных средств поражения, самолетов-заправщиков, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, сложной наземной инфраструктуры, а также высокой выучки личного состава.

Относительно небольшое количество самолетов западного производства, которые Украина, вероятно, получит и сможет эксплуатировать в какой-то момент времени, не приблизит ВСУ к требуемому уровню боевых и оперативных возможностей, пишет The Spectator.

Авторы материала полагают, что поставленные украинской армии в незначительном количестве западные истребители такие как американские F-16 Block 70/72 Viper (или F/A-18F Super Hornet, или шведские Saab JAS 39 Gripen), должны будут летать на предельно малых и малых высотах, находясь в десятках километрах от линии фронта, чтобы уменьшить дальность их обнаружения и сопровождения российскими РЛС РТВ и радиолокаторами ЗРК/ЗРС.

Однако полеты на МВ и ПМВ серьезно снизят эффективность боевых самолетов при решении многих ключевых задач. Непосредственная авиационная поддержка войск требует, чтобы в этом случае истребители летали на высотах не ниже 6-7 тыс. м, то есть вне досягаемости огня малокалиберной зенитной артиллерии и ПЗРК. При этих условиях достигается максимальная эффективность применения практически всех авиационных средств поражения - от бомб JDAM до ракет с лазерным наведением.

Подобные полеты невозможны в зонах поражения ЗРК противника, так как истребители, находящиеся на средних и больших высотах над линией фронта, будут быстро поражены зенитными управляемыми ракетами.

При действиях на предельно малых высотах у пилотов есть очень короткий отрезок времени - всего несколько секунд - чтобы фактически увидеть потенциальные цели для удара из-за высокой скорости самолета и маневров уклонения, необходимых для снижения рисков поражения от огня МЗА и ПЗРК.

Таким образом, в этом случае поражение движущихся объектов противника на поле боя является чрезвычайно сложной задачей.

Есть основания полагать, пишет The Spectator, что при подобных условиях украинские пилоты вряд ли смогут оказать существенную непосредственную авиационную поддержку своим войскам на полях сражений, которые определят ход войны в этом году, даже если они получат западные истребители.

Однако западные самолеты необходимы, чтобы существенно повысить возможности украинских пилотов по борьбе с российской пилотируемой авиацией и крылатыми ракетами, считают в издании. В этом случае западные истребители могли бы действовать, как это уже в настоящее время делают украинские МиГ-29 и Су-27, на средних и больших высотах в более безопасных районах украинского воздушного пространства, вдали от линии фронта.

Поскольку украинские зенитные ракетные войска продолжают нести хоть и небольшие, но неуклонные потери и вскоре рискуют совсем остаться без зенитных управляемых ракет советского и российского производства, пишет The Spectator, предоставление ВСУ западных истребителей станет критическим фактором, не позволяющим российским ВКС наносить новые удары по группировкам ВСУ и инфраструктурным объектам Украины.

В то же время западные истребители не будут существенно влиять на наземные сражения в ближайшие месяцы, заключает The Spectator.

Какие можно сделать выводы

На первый взгляд, текст британского консервативного журнала производит впечатление весьма серьезного исследования. Однако зададимся вопросом - что не учтено в материале? По большому счету, ведь речь идет о завоевании (удержании) господства в воздухе над Украиной и сводить эту проблему только лишь к дуэлям между самолетами западного производства и зенитными ракетными системами было бы в корне неверным.

А именно это и делает автор The Spectator.

Для завоевания господства в воздухе привлекаются не только многофункциональные истребители, но и авиация Сухопутных войск, ракетные войска и артиллерия (РВ и А), часть ударных сил флота, силы и средства разведки, наземные, воздушные и морские средства РЭБ.

Удивительно, но The Spectator ни одним словом не обмолвился о радиоэлектронной борьбе, а ведь без завоевания превосходства в управлении войсками и оружием просто невозможен какой-либо значимый успех в ведении современной вооруженной борьбы.

И приведем только один из примеров роли РВ и А в боевых действиях. В частности, поставленные ВСУ бомбы малого диаметра наземного запуска позволят наносить удары по стартовым позициям ЗРК/ЗРС на удалении 150 км от линии боевого соприкосновения.

То есть зенитные ракетные дивизионы С-400 «Триумф», ЗРК «Бук», С-300В4 надо или из этой зоны выводить, или менять стартовые позиции зрдн и командных пунктов несколько раз в сутки.

А массированное применение средств РЭБ (истребители западного производства будут поставляться в комплекте именно с ими) может как раз и позволить самолетам ВСУ действовать на средних и больших высотах над передним краем.

Наконец, никакого диспута о возможности/невозможности поставки истребителей западного производства ВСУ в настоящее время уже нет. Все решения со знаком плюс уже давно приняты, а дискуссия в СМИ ведется разве что для широких слоев общественности.

Михаил Ходаренок