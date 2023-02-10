Ждать ли конфликта у Тайваня в 2027 году? США и Япония активно готовятся - Мнения ТАСС

Василий Головнин — о том, зачем Вашингтон и Токио развивают свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Высокопоставленные представители разведки и вооруженных сил США в последнее время все чаще говорят о реальной возможности военного конфликта у Тайваня и даже называют его конкретные сроки. Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, например, в самом начале февраля в ходе выступления перед студентами Джорджтаунского университета в Вашингтоне с непривычной откровенностью утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин дал указание командованию Народно-освободительной армии Китая к 2027 году подготовиться к проведению успешной операции по присоединению Тайваня. По словам руководителя ЦРУ, его ведомство имеет соответствующую информацию.

Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон еще весной 2021 года в ходе слушаний в Конгрессе также высказал мнение, что Пекин до 2027 года может попытаться военными средствами установить контроль над Тайванем. В нынешнем январе уже в качестве отставного военного он дал серию интервью, где уверенно повторил этот прогноз. В том же месяце, как сообщали СМИ, один из высших руководителей ВВС США генерал Майк Минихан разослал служебную записку, в которой утверждал, что прямое военное столкновение Соединенных Штатов и КНР у Тайваня может произойти уже в 2025 году. В связи с этим он дал подчиненным указание активнее готовиться к боевым действиям с Китаем.

Еще больше мнений такого рода высказывается со стороны аналитиков — ощущение напряженности и приближающегося столкновения нарастает. Проявляется оно не только в словах. Так, Вашингтон и Токио, очевидно, ведут самую активную подготовку к военному кризису у Тайваня. В подоплеке их действий, как говорится в официальных документах Министерства обороны Японии, лежит осознание того, что баланс сил в этом регионе неуклонно меняется в пользу КНР.

Стоит отметить, что крупнейшее за многие годы обострение в отношениях Пекина и Вашингтона было спровоцировано августовской поездкой на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. А 23 января текущего года американское интернет-издание Punchbowl News со ссылкой на источник сообщило, что Пентагон прорабатывает возможность визита на остров весной нынешнего спикера палаты Кевина Маккарти. Политик еще до своего избрания на эту должность говорил о планах по посещению Тайваня, однако в первых числах февраля заявил, что в настоящий момент у него не запланирован какой-либо визит туда: "Хотел бы четко пояснить: Китай никогда не будет мне диктовать, куда я могу ездить, а куда не могу. Однако у меня ничего не запланировано в настоящий момент относительно поездки на Тайвань".

"Одна страна — две системы"?

На состоявшемся в конце прошлого года съезде Компартии Китая было отчетливо сказано, что воссоединение с Тайванем остается важнейшей задачей Пекина. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем отчетном докладе подчеркнул, что Китай для достижения этой цели не отказывается от применения силы, хотя ставка и делается на мирное объединение по формуле "одна страна — две системы". Это не пустые слова: решение вопроса о Тайване носит для Пекина характер судьбоносной миссии — это поставит точку в длинной истории унижений и ослабления Китая в позапрошлом и прошлом веках, когда его рвали на куски империалистические державы, а также те, кого в Пекине считают сепаратистами.

Теперь вопросы с японским владычеством в Маньчжурии, британским господством в Гонконге, с Тибетом и Синьцзяном решены, остается только Тайвань: этот остров в конце XIX века захватила Япония, а в 1949 году он перешел под контроль сил, которые проиграли коммунистам в гражданской войне в Китае и по-прежнему считают себя законным правительством страны. Пекин готов вести с ними диалог по вопросам воссоединения с общих позиций "единого Китая", но угрожает силой в случае попытки провозглашения Тайваня независимой республикой.

Для КНР крайне важно сформировать ситуацию, когда остров не сможет рассчитывать на вооруженную поддержку со стороны США, которые с 1949 года остаются его главным военным покровителем. Пекин создает все более мощный флот, включая авианосные группы, десятки его боевых самолетов регулярно патрулируют воздушное пространство у Тайваня.

США меняют стратегию

Но главная угроза здесь исходит скорее от китайских ракет средней и меньшей дальности — как утверждала 5 февраля японская газета Sankei, Пекин имеет их более тысячи и повышает точность этих вооружений, что меняет расклад сил в регионе. Поэтому ставка США на обладание крупными стратегическими военными базами на северо-западе Тихого океана на островах Окинава и Гуам становится все более устаревшей — в случае конфликта КНР может достаточно эффективно поразить их своими ракетами. Поэтому Пентагон меняет тактику — он ведет рассредоточение своих сил в регионе, качественно повышая при этом их подвижность и незаметность. На небольших японских островах в непосредственной близости от Тайваня предполагается развернуть подразделения общей численностью примерно 2 тыс. человек, которые будут иметь мощные ракетные средства, большие возможности ПРО и ПВО. Эти численно небольшие группы соединят средствами компьютерной связи в единую систему с широким потенциалом разведки через использование спутников, воздушных и морских дронов.

Такое же подразделение малой численности и большой военной мощи планируется разместить на севере Филиппин, обращенном к Тайваню. Предполагается, что они могут нанести немалый ущерб кораблям и авиации КНР в случае конфликта — призваны сковать вооруженные силы Пекина до подхода главной ударной силы: боевых кораблей ВМС США, включая авианосцы и ударные подлодки.

По данным той же газеты Sankei, обсуждается также вопрос о возможном размещении в Японии американских ракет средней дальности наземного базирования — примерно сотни крылатых Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км, а также гиперзвуковых LRHW.

Потенциал удара по Китаю

Меняется и стратегия Вашингтона, который ранее отводил Японии только незначительную вспомогательную военную роль в случае конфликта. Теперь США одобрили качественное укрепление вооруженных сил Токио, которые впервые после окончания Второй мировой войны приобретут наступательный потенциал. Это, например, закупаемые в США боевые самолеты пятого поколения F-35, способные нести ракеты "воздух — земля" большой дальности. Их предполагается частично разместить на двух легких авианосцах, которые сейчас переоборудуют в Японии из имеющихся в ВМС страны вертолетоносцев. Но главный компонент новой военной программы Токио — это создание потенциала для удара по базам на территории КНР. Для этого и предполагается уже к 2026 году оснастить вооруженные силы Японии крылатыми ракетами Tomahawk. Кроме того, ожидается, что их чуть позже дополнят собственными японскими ракетами класса "земля — земля" "Тип 12" с дальностью более тысячи километров: будут развернуты на мобильных пусковых установках на небольших островах в непосредственной близости от Тайваня.

К 2030 году предполагается разработать и начать производство гиперзвуковых планирующих блоков, которые будут запускаться с использованием ракетных систем залпового огня. Японские силы будут действовать в полном взаимодействии с передовыми американскими подразделениями.

В общем, напряженность, очевидно, нарастает, подготовка к конфликту идет полным ходом. Недавно, кстати, глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У тоже вспомнил о 2027 годе — по его мнению, именно тогда Пекин может попытаться совершить военную операцию по присоединению острова.

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