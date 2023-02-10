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Интерфакс-АВН

Сафронов уволен с должности советника главы "Роскосмоса" - госкорпорация

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Иван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Журналист Иван Сафронов, осужденный на 22 года колонии строгого режима по обвинению в госизмене, уволен с должности советника главы "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации - в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы", - сказали в пресс-службе.

"На протяжении всего времени, с начала задержания, Сафронов оставался сотрудником госкорпорации, но зарплату не получал, поскольку в табеле учета рабочего времени Сафронова И.И. проставлялись неявки", - заявили в "Роскосмосе".

7 декабря 2022 года первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии строгого режима за государственную измену.

Как заявили в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Сафронов был арестован летом 2020 года. На момент задержания он состоял в должности советника главы "Роскосмоса". До работы в госкорпорации он был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", где специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

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