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ТАСС

В Польше сообщили, что соглашения в НАТО по поставкам истребителей Украине пока нет

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал предоставить современные боевые самолеты НАТО и ракеты большой дальности

РИМ, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что решение о поставках боевых самолетов на Украину будет приниматься НАТО, но пока соглашения на этот счет нет.

"Что касается боевых самолетов, решение зависит от НАТО. На данный момент нет соглашения по этому поводу", - сообщил он в опубликованном в четверг интервью в газете Corriere della Sera.

26 января президент Украины Владимир Зеленский после решения западных стран направить Киеву танки призвал предоставить также современные боевые самолеты НАТО и ракеты большой дальности.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. В среду премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. 

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