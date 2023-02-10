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Интерфакс-АВН

Специалисты NASA вернули контроль над спутником для проверки технологий будущей окололунной станции США

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CAPSTONE
CAPSTONE.
Источник изображения: NASA / Daniel Rutter

Вашингтон. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Специалисты вновь обрели контроль над спутником CAPSTONE, предназначенным для проверки технологий будущей обитаемой американской окололунной станции Gateway, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По информации управления, "26 января CAPSTONE перестал принимать команды, посылаемые с Земли. Аппарат оставался исправным, продолжал двигаться по курсу, пока существовала проблема, и отправлял телеметрические данные на Землю".

"6 февраля автоматический таймер потери контроля перезагрузил CAPSTONE, тем самым устранил проблему и восстановил двустороннюю связь между CAPSTONE и Землёй", - говорится в сообщении на сайте космического ведомства.

Запуск спутника CAPSTONE (эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) массой 25 кг был осуществлен со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 28 июня прошлого года ракетой-носителем Electron.

В течение четырех с половиной месяцев специалисты отслеживали траекторию полета CAPSTONE к Луне, проводя плановые включения двигателей аппарата для ее корректировки. В ноябре аппарат был выведен на намеченную почти прямолинейную окололунную гало-орбиту.

С момента вывода на орбиту аппарат совершил 12 витков вокруг естественного спутника Земли.

Главная задача аппарата - проверить возможность размещения на схожей орбите американской обитаемой лунной станции Gateway. В рамках шестимесячной миссии будет проверена работа двигателей на возможность обслуживания пилотируемых космических кораблей и станции на окололунной орбите.

Строительство станции Gateway на окололунной орбите планируется начать не ранее ноября 2024 года. По данным NASA, станция будет состоять из модулей различных космических агентств (в том числе Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований), а также коммерческих аэрокосмических компаний.

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