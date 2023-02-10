Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ будет субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий, выпускающих продукцию, необходимую для потребностей Вооруженных сил страны и других воинских формирований.

На заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что планомерно наращивается выпуск необходимой техники и оборудования.

"И сейчас надо активнее наращивать заводские мощности. Для этого правительством принято решение о субсидировании инвестиционных проектов по модернизации предприятий. Направляются значительные средства на ремонт и изготовление новой техники, также на финансирование поставок по государственным контрактам всего требуемого, включая приборы связи, средства индивидуальной бронезащиты, топлива, горюче-смазочные материалы", - сказал премьер.