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Интерфакс-АВН

Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ будет субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий, выпускающих продукцию, необходимую для потребностей Вооруженных сил страны и других воинских формирований.

На заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что планомерно наращивается выпуск необходимой техники и оборудования.

"И сейчас надо активнее наращивать заводские мощности. Для этого правительством принято решение о субсидировании инвестиционных проектов по модернизации предприятий. Направляются значительные средства на ремонт и изготовление новой техники, также на финансирование поставок по государственным контрактам всего требуемого, включая приборы связи, средства индивидуальной бронезащиты, топлива, горюче-смазочные материалы", - сказал премьер.

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Россия
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Минoбороны РФ
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