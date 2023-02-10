В Афганистане активизируются международные террористические организации - Путин

Участник движения «Талибан» наблюдает за обстановкой в Кабуле после того, как город покинули американские солдаты. Фото Reuters.

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что ситуация в Афганистане после ухода оттуда американских войск не нормализуется, более того, там наращивает свой потенциал "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится, активизируются международные террористические организации, включая "Аль-Каиду", которая наращивает свой потенциал, и все вы это хорошо знаете", - сказал Путин на заседании многосторонней комиссии секретарей Совета безопасности и советников нацбезопасности по афганской проблеме.

Глава государства подчеркнул, что ситуация в Афганистане напрямую затрагивает вопросы безопасности России, ее южных границ.