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Интерфакс-АВН

Патрушев оценил объемы оружия, оставленного странами Запада в Афганистане, в десятки миллиардов долларов

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Стремительный выход США из Афганистана множество геополитических вопросов оставил открытыми. Фото Reuters
Стремительный выход США из Афганистана множество геополитических вопросов оставил открытыми. Фото Reuters.

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Объем оружия, которое было оставлено странами Запада в Афганистане, можно оценить в десятки миллиардов долларов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Нельзя также забывать о вооружениях, в огромных количествах брошенных западной коалицией при отступлении. Речь идет более чем о тысяче единиц бронемашин и бронетранспортеров, десятках самолетов и вертолетов, сотнях артиллерийских орудий, минометов, противотанковых и зенитных комплексов, а также сотнях тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия на десятки миллиардов долларов", - сказал Патрушев в среду на многосторонней встрече секретарей СБ по афганской проблематике.

По его мнению, оружие может быть как использовано для активизации вооруженной борьбы между внутриафганскими группировкам, так и продано на черном рынке, в том числе террористам в третьих странах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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