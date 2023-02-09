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Интерфакс-АВН

Используемый на МКС 3D-принтер получит скорректированные настройки - космонавт Артемьев

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Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.
Источник изображения: Олег Артемьев/ТАСС, МКС

Томск. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Космонавт Олег Артемьев встретится в Томске с создателями 3D-принтера, который работает на Международной космической станции (МКС), для корректировки настроек установки.

"Я думаю, что в ближайшее время настройки поменяют и детали будут более качественными. Самое главное - принтер работает и не ломается. Я как раз приехал в Томск, чтобы пообщаться с разработчиками, будет встреча с протоколом и это свою роль сыграет", - сказал Артемьев журналистам в ходе визита в Томский госуниверситет (ТГУ).

Он напомнил, что на МКС изготовили с помощью принтера 19 образов, среди которых лопатка, бюст Гагарина, логотипы ТГУ, Томской области и Центра подготовки космонавтов, шахматы и калибровочные кубики.

"Некоторые приходилось несколько раз делать, так как они получались не такими, как планировалось. Но мы настраивали принтер, и затем все получалось", - добавил Артемьев.

Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ), Томского политеха (ТПУ) по заказу ПАО "РКК "Энергия" создали аппарат, который позволяет оперативно и непосредственно на станции создавать нужные космонавтам небольшие детали, чтобы их не пришлось доставлять с Земли. В мае 2022 года два летных образца были переданы РКК "Энергия" для испытаний.

Разработка принтера со всеми необходимыми этапами заняла чуть больше трех лет.

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