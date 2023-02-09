Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза

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С марта по декабрь 2022 года экспорт вооружений и военной техники из Ирана по сравнению с мартом-декабрем 2021 года увеличился в три раза. Об этом сообщил прессе заместитель министра обороны Ирана генерал Сейед Мехди Фаррахи. Слова генерала приводит агентство IRNA.

Генерал Фаррахи считает, что увеличение экспорта связано с усиленными темпами развития военно-промышленного комплекса в Иране. По утверждению замминистра, еще десять лет назад Тегеран стал усиленными темпами развивать свою военную промышленность. В итоге за последние годы доля военной техники иранского производства на парадах вооруженных сил возросла до 93%, то есть на 10% за год.

Сейчас Иран выступает и в качестве экспортера вооружений и военной техники. О том, куда направляется основная часть иранского оружейного экспорта, генерал распространяться не стал.

Традиционно Иран вооружает шиитские радикальные формирования на Ближнем Востоке – от ливанской «Хезболла» до йеменских хуситов. Однако тройное увеличение экспорта оружия именно с марта 2022 года свидетельствует о том, что у Ирана появились новые и весьма значительные покупатели вооружений.

Напомним, что в отношении Ирана действуют введенные Западом санкции. Это обстоятельство значительно усложняет любые торговые операции страны с другими государствами, не говоря уже о торговле оружием.

Действовавшее в свое время против Ирана эмбарго на поставки оружия, с другой стороны, научило исламскую республику опираться на собственные силы. Так у Ирана появились свои технологические разработки и было налажено производство вооружений.